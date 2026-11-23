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MotoGP | Marquez: "Non è arrivata alcuna congratulazione da Tavullia, né me l'aspetto"

Marc Marquez ammette di aspettarsi cose solo dalle persone che gli "possono dare qualcosa" e, riguardo al suo futuro, per il momento, si riferisce unicamente al contratto che ha con Ducati.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 23 nov 2026, 17:50

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Qualche ora dopo aver vinto il suo decimo titolo mondiale, l'ottavo in MotoGP, Marc Marquez ha parlato con stampa e tifosi in un evento a Madrid durante la mattinata di lunedì, e lì gli hanno chiesto di nuovo del suo futuro... e del suo grande rivale.

Dopo le voci secondo cui potrebbe ritirarsi presto, persino alla fine di questa stagione che terminerà la prossima settimana a Valencia, il #93 ha fatto riferimento al contratto che ha con la Ducati. E sui rumors, ha detto: "Non mi ha sorpreso, perché potrebbe essere una cosa logica, a seconda della mentalità che hai".

"Nella mia testa non c'è nessuno, solo io. Ora mi sto godendo un grande momento. Poi ci sarà tempo per preparare il 2027. Ho un contratto, e finché avrò voglia, e il fisico reggerà, continuerò a godermi questa passione. Una passione in cui devi sempre valutare il rischio, perché ogni volta che scendi in pista, ti giochi la vita".

Già a Portimao gli avevano chiesto di questo, e aveva lasciato una risposta un po' bidirezionale, riferendosi al suo contratto di altri due anni con la Casa di Borgo Panigale, ma ammettendo che quest'anno aveva sofferto.

Poi, domenica, dopo aver conquistato matematicamente il titolo 2026, Marquez ha gridato un "E adesso?"' durante la celebrazione, riaprendo il dibattito. "Ora bisogna godersela", ha spiegato. "Noi sportivi spesso pecchiamo di vivere nel futuro. L'esperienza mi ha insegnato ad assaporare bene i momenti belli. L'anno scorso, ho vinto e poi mi sono infortunato, tutto può succedere in qualsiasi momento. Voglio assaporare il momento".

E ha continuato a giocare con le parole: "Quando ho detto 'e adesso?' Lo lascio all'interpretazione: può essere per il futuro, per la mia squadra, per i miei cari... In quel momento mi è uscito così, da dentro".

Approfondendo ulteriormente ciò che pensa e come affronterà la sua decisione sul futuro, ha continuato: "La sfida l'ho affrontata durante tutta la mia carriera sportiva. Per me è un orgoglio essere il riferimento dei bambini, di chi sta passando un brutto momento. Devi essere preparato a tutto, accettare in ogni momento ciò che senti e ciò che ti chiede il corpo. La mia mentalità è seguire il mio istinto. La mia fame, se corro, è per vincere. Per questo negli ultimi tempi non ho voluto rientrare prima del tempo".

Al di là del suo futuro, gli hanno chiesto anche di Valentino Rossi, che ha superato a livello di titoli nella classe regina e con cui ha anche rotto la parità per quanto riguarda i titoli complessivi. E ha ammesso che non gli è arrivata alcuna congratulazione da Tavullia, il paese del "Dottore".

"No, né me l'aspetto. Io mi aspetto cose dalle persone che possono darmi qualcosa. Valentino mi ha dato molto, è stato un'ispirazione. Poi, non devi andare d'accordo con tutti. Con lui mi sono scontrato di più, sarà perché siamo entrambi Acquario... Però dobbiamo essere realisti. Lo rispetto molto. Non mi cambierà la vita ritirarmi con 10 o 11 titoli, ma è vero che eguagliare Agostini è stata una delle sensazioni migliori. Finché non arriverà qualcuno che ci eguagli o ci superi, e spero di vederlo".

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