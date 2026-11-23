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MotoGP | Bagnaia "spoilera" il suo ritorno a Valencia con un messaggio d'amore per la sua Ducati
Il piemontese, alle prese con il recupero dalla doppia frattura al piede destro rimediata in Qatar, ha pubblicato su Instagram diverse foto che ripercorrono i suoi anni in sella alla Desmosedici GP, aggiungendo il messaggio: "Ti ho amata follemente. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te". Chiara apertura ad una "last dance" a Valencia.
Matteo Nugnes
Modificato: 23 nov 2026, 16:38
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Anche se al momento non ci sono annunci ufficiali, tutto lascia presagire che Pecco Bagnaia tornerà in pista a Valencia, per quella che sarà la sua ultima gara in sella alla Ducati, prima di passare sull'Aprilia a partire dai test con le 850cc di martedì.
Un indizio abbastanza chiaro però lo ha dato proprio il pilota piemontese, che ha iniziato la sua ultima settimana in Rosso con un post su Instagram che sembra anticipare la sua presenza al Ricardo Tormo.
Accanto a sette foto dei momenti più iconici degli otto anni in cui è stato legato alla Casa di Borgo Panigale, ha aggiunto una vera e propria dichiarazione d'amore: "Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un'altra settimana, solo io e te. Grazie, per sempre".
Un messaggio che sembra dedicato a quella Desmosedici GP che negli ultimi due anni lo ha fatto tribolare davvero tanto, arrivando quasi a dubitare di sé stesso, ma che senza andare troppo lontano gli ha anche permesso di salire sul tetto del mondo per ben due volte, nel 2022 e nel 2023, riportando alle porte di Bologna un titolo della classe regina che mancava addirittura dal 2007.
Pecco sta recuperando dalla doppia frattura al piede destro rimediata in Qatar che, dopo un intervento chirurgico, gli ha impedito di scendere in pista lo scorso fine settimana a Portimao. A giudicare da queste poche parole, però, c'è da scommettere che Pecco abbia tutta l'intenzione di regalarsi una "last dance" degna di uno che in ogni caso è destinato a rimanere legato a doppio filo allo storia della Ducati.
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