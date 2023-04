MotoGP | Tegola Marquez: Marc salta anche Austin!

Carica lettore audio

Tutti ci interrogavamo sulla possibilità che Marc Marquez scontasse ad Austin o meno la doppia long lap penalty rimediata per l'incidente con Miguel Oliveira a Portimao, ma ora la questione slitta al prossimo appuntamento nel calendario della MotoGP 2023.

Il pilota della Honda, che ha già saltato il Gran Premio d'Argentina per la frattura del primo metacarpo della mano destra (trattata chirurgicamente il giorno stesso), rimediata proprio nella collisione con il portoghese, era atteso oggi ad un ultimo consulto medico a Madrid prima di decidere se partire alla volta del Texas.

E la visita purtroppo non è andata come sperato, perché alla fine è stata presa la decisione di rinunciare anche al Gran Premio delle Americhe. Come spiega il comunicato diffuso pochi minuti fa dalla Honda, tutte le parti in causa hanno optato per la prudenza, scegliendo di permettere all'osso di guarire completamente prima di rimettere Marc in sella alla RC213V.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dopo un'ultima TAC, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal Dr. Ignacio Roger de Oña, presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione", spiega la nota.

"Dopo una stretta collaborazione con il Team Repsol Honda e HRC, tutte le parti coinvolte hanno deciso di lasciare che l'infortunio guarisca completamente e di evitare rischi inutili. Marquez continuerà a lavorare al suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile", conclude.

Una brutta tegola per le ambizioni iridate dell'otto volte campione del mondo, che dopo tre gare si ritroverà con i cascina i soli 7 punti raccolti con il terzo posto nella Sprint in Portogallo, e rinuncia ad uno dei suoi "feudi", perché non bisogna dimenticare che al Circuito delle Americhe è salito per ben sette volte sul gradino più alto del podio.

Il tutto senza sapere se alla fine dovrà effettivamente scontare o meno la doppia long lap penalty quando tornerà a correre, visto che siamo ancora in attesa dell'esito dell'appello presentato dalla Honda in virtù del fatto che la sanzione era stata espressamente comminata per il GP d'Argentina dal collegio dei commissari.