MotoGP | Honda fa appello contro la sanzione di Marquez!

In un comunicato diramato nella giornata odierna, Honda ha annunciato che farà appello contro la penalità inflitta a Marc Marquez dopo l’incidente di Portimao e che arriverà alla fine utilizzando tutti i mezzi legali per difendere gli interessi di team e pilota.

“In relazione alla penalità imposta dalla FIM a Marc Marquez per l’incidente nella gara del Gran Premio del Portogallo, il team Repsol Honda considera che la modifica della sanzione abbia consistito in un cambio di criterio su quando si debba applicare la suddetta. Questa modifica è stata dettata dalla FIM due giorni dopo che la sanzione iniziale fosse stata definitiva, non è pertanto conforme alla normativa vigente della FIM per il Campionato del Mondo MotoGP”, si legge nella nota Honda.

“Per questo, il team Repsol Honda ha intenzione di usare tutte le vie e i mezzi che la normativa vigente offre in difesa dei propri diritti e interessi legittimi, che considera vulnerati come conseguenza dell’ultimo accordo adottato, e in particolare ha presentato nella dovuta forma l’Appello ai Commissari d’Appello FIM”, conclude il comunicato.

Incidente tra Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing e Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez infatti è stato sanzionato con una doppia Long Lap Penalty nel Gran Premio dell’Argentina per aver causato l’incidente che ha coinvolto Miguel Oliveira e Jorge Martin. Il portoghese del team RNF ha rimediato una contusione alla gamba e salterà il GP dell’Argentina, mentre il portacolori Pramac si è fratturato un dito del piede destro.

Anche lo stesso Marc ha riportato conseguenze: si è fratturato il primo metacarpo della mano destra ed è stato operato immediatamente. Salterà anche lui l’appuntamento di Termas e si pensava che così avrebbe scavallato la penalità. La FIM però ha diramato una nota in cui affermava che il pilota Honda avrebbe dovuto scontare la penalità al primo evento a cui avrebbe partecipato, correggendo il tiro del primo comunicato, in cui definiva la penalità valida per il GP dell’Argentina.