MotoGP | Marc Marquez penalizzato con una doppia long lap penalty

Era più che prevedibile ed ora è stato ufficializzato. Marc Marquez è stato sanzionato dai commissari sportivi dopo la sua manovra nel Gran Premio del Portogallo, con la quale ha steso Miguel Oliveira e fatto perdere parecchie posizioni a Jorge Martin.

L'incidente si è verificato nelle prime fasi della gara, quando i piloti coinvolti erano tra i primi cinque. Marquez non voleva perdere tempo e ha commesso un errore all'ingresso della terza curva. Il pilota di Cervera non ha frenato a sufficienza ed è andato a sbattere prima contro Martin, finendo poi per centrare Oliveira.

Alcune ore dopo la bandiera a scacchi della gara Portimao, è stato rivelato che Marc dovrà scontare una doppia long lap penalty nel prossimo appuntamento del calendario, il Gran Premio d'Argentina.

Tuttavia, la presenza del #93 a Termas de Rio Hondo è in dubbio. I medici del circuito hanno deciso di immobilizzare la sua mano destra, dopo aver rilevato una possibile frattura del primo metacarpo.

Come indicato dal dottor Angel Charte, Marc dovrà sottoporsi ad ulteriori esami al suo arrivo a Barcellona e sarà quindi possibile valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Miguel Oliveira sembra invece averla scampata e non ha riportato fratture, almeno secondo i primi esami: i medici lo hanno dichiarato "fit", con una contusione alla parte superiore della gamba destra. I medici del portoghese, tuttavia, vogliono effettuare ulteriori esami all'ospedale di Faro.

Non è stato altrettanto fortunato Martin, che si è fratturato un dito del piede e nel post-gara non ha nascosto la sua arrabbiatura nei confronti del pilota della Honda.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images