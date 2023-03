MotoGP | Marquez operato alla mano: salta l’Argentina

Carica lettore audio

A Portimao, i problemi tecnici sulla Honda sono diventati il minore dei problemi per Marc Marquez, che si è trovato (di nuovo) nell’occhio del ciclone per una manovra sopra le righe compiuta nella domenica del Gran Premio del Portogallo e che ha lasciato diverse conseguenze. Le più importanti le ha avute proprio l’otto volte campione del mondo che, travolgendo Miguel Oliveira e coinvolgendo Jorge Martin, ha rimediato la frattura del primo metacarpo della mano destra.

Se infatti il Gran Premio dell’Argentina era inizialmente a rischio, ora arriva la conferma ufficiale: Marc Marquez salterà Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento della stagione 2023 della MotoGP. A renderlo noto è proprio il team Repsol Honda, che ha diramato un comunicato in cui rivela che il catalano si è sottoposto nella serata di ieri a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla mano.

Incidente tra Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing e Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Subito dopo il Gran Premio del Portogallo, Marquez è tornato in Spagna per accertamenti ed è stato operato nell’immediato dal Dottor Ignacio Roger de Oña all’ospedale Ruber Internacional di Madrid. L’operazione, condotta insieme ai dottori Samuel Antuña e Andrea Garcia Villanueva, ha consistito nella riduzione della frattura e nella fissazione interna della stessa con due viti.

Per precauzione, Marquez e il team hanno deciso di non volare in Argentina, concentrandosi sul pieno recupero dopo l’intervento. Non partecipando alla gara di Termas de Rio Hondo, l’otto volte campione del mondo non sconterà la penalità che gli è stata inflitta dalla Direzione Gara. Doveva scontare un doppio Long Lap Penalty, come conseguenza dell’incidente provocato che ha causato il ritiro (con relativa contusione alla gamba) di Miguel Oliveira e la rovinosa gara di Jorge Martin (che ha poi rimediato la frattura a un dito del piede).