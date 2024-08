MotoGP | Spalla lussata per Di Giannantonio: è unfit

Il Gran Premio d’Austria non è iniziato nel migliore dei modi per Fabio Di Giannantonio ed è finito peggio: già, perché il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è arrivato in ritardo al Red Bull Ring per un problema con il volo e sarà costretto a fermarsi in anticipo a causa di una lesione alla spalla.

Nelle prime fasi della seconda sessione di prove libere, il romano è incappato in una scivolata che inizialmente sembrava innocua, ma si è poi rivelata più seria del previsto. Portato al centro medico prima, è stato poi trasferito all’ospedale di Judenberg per ulteriori accertamenti a una spalla, apparsa dolorante.

L’esito degli esami medici è stato chiaro: dislocazione della spalla sinistra. Diggia non ha ricevuto il fit e domani non potrà scendere in pista. Il weekend è finito per l’alfiere VR46, che si presentava al Red Bull Ring fresco di ufficialità del rinnovo con la squadra di Valentino Rossi.

Nonostante il “forfait” nel giovedì a causa di un volo perso il mercoledì e riproiettato al giorno dopo, Diggia è arrivato al Red Bull Ring pronto a dare battaglia e nella prima sessione di prove libere ha siglato l’ottavo tempo, candidandosi come uno dei principali contendenti alle posizioni di testa. Tuttavia, il forfait del giovedì è stato solo un anticipo di quello che sarebbe successo qualche ora dopo.

"Un vero peccato e una gran botta. Purtroppo l’impatto è stato a grandissima velocità e Fabio non ha potuto fare nulla per evitare di rotolare nella ghiaia. Subito ci è stato comunicata una dislocazione della spalla sinistra e, in un secondo momento, lo staff medico ha deciso di trasportarlo in ospedale per un secondo check. Purtroppo è unfit per questo evento e non sarà in pista domani. Dovrà riposare, recuperare energie e sottoporsi a tutti i trattamenti necessari per tornare al lavoro il prima possibile. Forza Fabio!", ha detto il team manager Pablo Nieto.