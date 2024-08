MotoGP | Red Bull Ring, Libere 1: Martin parte forte, che botto Acosta!

Il Prima Pramac Racing si gode alla grande gli ultimi scampoli della sua avventura ducatista, perché la squadra di Paolo Campinoti ha monopolizzato le prime due posizioni nel turno inaugurale di prove libere del Gran Premio d'Austria di MotoGP, caratterizzato da una bruttissima caduta di cui è stato vittima Pedro Acosta, fortunatamente senza conseguenze.

Il pilota della GasGas Tech3 era scivolato alla curva 2, la nuova chicane del Red Bull Ring, ed ha ripreso subito la via della pista senza passare dai box, nonostante i danni visibili sulla sua RC16. Quando si è rilanciato, ha perso in maniera piuttosto anomala l'anteriore non appena ha toccato i freni per la staccata della curva 4 (aveva la gomma dura all'anteriore, probabilmente molto fredda) e la moto è finita duramente contro le barriere, obbligando anche all'esposizione della bandiera rossa a circa 3 minuti dal termine. Pedro però se l'è cavata senza neanche un graffio.

Tornando alla classifica, come detto, davanti a tutti ci sono le due Desmosedici GP24 del Prima Pramac Racing, con il leader iridato Jorge Martin che è riuscito a staccare il miglior tempo in 1'29"654. Va detto però che il madrileno ha montato una gomma soft nuova al posteriore per realizzare questa prestazione. Nella sua scia, staccato di 218 millesimi, c'è il compagno di box Franco Morbidelli, fresco di firma con la VR46 per il prossimo anno, che finalmente sembra aver trovato il feeling giusto per sfruttare la Ducati ed è stato molto veloce con la gomma media.

La sorpresa della mattinata è la wild card Pol Espargaro, che ha portato in pista una KTM "laboratorio" sulla quale si notavano soprattutto un profilo aerodinamico interessante sul forcellone, oltre ad un nuovo scarico e ad un nuovo parafango. Lo spagnolo aveva fatto di recente un test qui in Austria, ma il suo terzo tempo a 290 millesimi è sicuramente interessante. Anche perché nelle primissime posizioni ci sono anche Brad Binder, caduto anche lui alla chicane, ed il già citato Acosta, che sono quinto e sesto.

In mezzo alle RC16 si è infilato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che nel finale si è reso anche protagonista di un drittone nella ghiaia. Il pilota della Ducati ha portato la stessa gomma media fino alla fine del turno, quindi il suo gap di 310 millesimi da Martin è decisamente buono. Anche perché il passo è piuttosto interessante.

Bisogna scendere fino alla settima posizione per trovare la prima delle Aprilia, che è quella di Maverick Vinales a 646 millesimi. E' stata invece una sessione particolarmente travagliata per il suo compagno Aleix Espargaro, caduto per ben due volte alla chicane 2A-2B e quindi relegato in coda al gruppo con un tempo distante di quasi due secondi dalla vetta.

Nella top 10 poi c'è spazio anche per Fabio Di Giannantonio, primo tra le Ducati GP23 per i colori della Pertamina Enduro VR46 con l'ottavo tempo, e per quella griffata Gresini Racing di Alex Marquez, decimo. All'appello invece manca il più blasonato dei Marquez, Marc, che non è riuscito a fare meglio del 18° tempo, ma perché si è visto cancellare diversi giri tra track limits e bandiere gialle. Il suo potenziale quindi al momento è rimasto inespresso.

Molto interessante il nono tempo firmato da Joan Mir, con la Honda che ha portato un'evoluzione di motore qui in Austria. Probabilmente a portare così in alto il maiorchino, come primo tra le moto giapponesi, è stata però la gomma media nuova montata al posteriore nel finale. Attardato per ora invece il mattatore del weekend di Silverstone, Enea Bastianini, che è solamente 12° con la sua Ducati, alle spalle anche della KTM di Jack Miller, e paga oltre otto decimi.

A seguire ci sono le due Yamaha di Alex Rins e di Fabio Quartararo, con lo spagnolo che rientra dopo il forfait di Silverstone per il dolore alla mano operata e nel turno ha perso anche diversi minuti a causa di un warning sulla sua M1. Tuttavia, è riuscito ad essere più veloce di "El Diablo", nonostante quest'ultimo abbia anche montato una gomma soft al posteriore nel finale.

Solamente 15° Marco Bezzecchi, ma ancora una volta il weekend del portacolori della Pertamina Enduro VR46 è iniziato in salita, con una scivolata alla curva 3. Dopo essere tornato al box per prendere la seconda moto, il riminese non è riuscito a trovare il ritmo e quindi si ritrova a poco meno di un secondo dalla vetta. Parlando di italiani, peggio di lui hanno fatto solamente Luca Marini e Lorenzo Savadori, che sono rispettivamente in 20° ed in 21° posizione. Il collaudatore dell'Aprilia ha portato al debutto anche una carena leggermente rivista, come aveva anticipato lui stesso ieri.