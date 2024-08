MotoGP | Bastianini: "In Q2 al pelo, ma posso qualificarmi bene"

Enea Bastianini sa che se vorrà mantenere i discorsi per il titolo aperti fino alla fine della stagione dovrà qualificarsi nel migliore dei modi con costanza svizzera.

Oggi il romagnolo del team ufficiale Ducati è riuscito a firmare il decimo tempo nel corso delle Prove al Red Bull Ring, posizione che gli è valsa la qualificazione diretta in Q2 nelle Qualifiche di domani, anche se il margine da Pedro Acosta - 11esimo - è stato di appena 27 millesimi di secondo.

"Missione compiuta per il rotto della cuffia, ma a volte è anche vero che si è fuori dal primi 10 sempre per poco", ha dichiarato Enea al termine della sessione di prove del pomeriggio. "Devo però dire che oggi ho fatto molta fatica, soprattutto con la gomma media all'anteriore. Con la Hard ero migliorato e andavo forte, ma mi sembrava eccessivo usarla per il time attack. Invece, con il senno di poi, forse sarebbe stata la scelta giusta. Vedremo domani. Se le temperature saranno queste, per il mio stile di guida la Hard è meglio".

Bastianini ha incontrato diverse difficoltà durante la giornata, tutte concentrate con l'anteriore della sua Desmosedici GP 2024. La gomma Hard è stata quella con cui si è trovato meglio e gli ha permesso di frenare in modo competitivo, mentre con la Medium le cose non sono andate altrettanto bene. Sul giro secco, infatti, la mescola media non ha funzionato a dovere per Enea, ma domani la Hard tornerà protagonista, soprattutto nella Sprint. Punto interrogativo importante per quanto riguarda la scelta della gomma Soft, che al Red Bull Ring sembra non avere possibilità di durare sino al traguardo.

"La media anteriore mi dà molti più saltellamenti, mi fa arrivare sempre quel po' più lungo, quel tanto che basta per farmi perdere velocità. Invece con la Hard riesco a frenare dove voglio ed è quella la cosa buona che abbiamo visto oggi".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Avrei preferito essere più avanti. Ma come dicevo ho faticato tanto con l'anteriore, non riesco a fermare la moto. Quando monto la Medium all'anteriore faccio magari un buon giro, poi quello dopo vado lungo. Ne faccio un altro buono, poi vado lungo ancora. Non riesco a prendere i riferimenti. Con la Hard, invece, sono più veloce. Ma se domani vogliamo giocarci qualcosa dobbiamo necessariamente fare un passo avanti. Non sono però preoccupato. So che posso essere veloce".

"Per la Sprint sì, potrei anche provare a correre con la Hard all'anteriore. Vorrei provarla un po' meglio domani. Il problema è che nelle curve a sinistra ha bisogno di più giri per andare in temperatura, non va subito bene dall'inizio. Ed è l'unica cosa che mi ha fatto tentennare un po' nel time attack di oggi, ma penso proprio che la Hard potrò utilizzarla nella Sprint. C'è anche poi la posteriore e dobbiamo valutarla. Domani proveremo la Soft per vedere fino a quando potrà supportarci, ma questa è una pista dove le gomme calano parecchio, quindi penso che sarà difficile fare la Sprint con la Soft al posteriore".

L'obiettivo di Bastianini sarà quello di partire bene nella Sprint, a prescindere dalla casella da cui prenderà il via della gara corta. Il Red Bull Ring è una pista che non aiuta chi parte dietro, quindi sarà fondamentale per lui firmare una qualifica competitiva e non perdere il treno dei migliori.

"Spero di partire bene e spero di tenere botta le prime 4 curve, ma su questa pista se parti indietro si fa molta fatica. Credo di potermi qualificare nelle prime due file, ma sarebbe meglio la prima, perché ovviamente sarebbe più facile come abbiamo visto nelle ultime gare".