MotoGP | Sito Pons entra nella dirigenza RNF nel 2024

Dopo 42 anni nel mondiale di motociclismo, undici come pilota (1981-1991) e più di tre decenni come capo di un team, Sito Pons ha annunciato sabato scorso la fine di una tappa con l’inizio di “una nuova era”. Molti pensavano a un addio al campionato, dopo cinque titoli mondiali, 71 vittorie e, al momento, 230 podi con la sua squadra. Questi numeri possono aumentare nelle ultime 10 gare del campionato.

Tuttavia, con i suoi 63 anni, Pons crede che la sua esperienza, le sue conoscenze e i contatti siano un motivo per cui non si debba ancora dire basta. L’ex pilota e campione 250cc nel 1988 e 1989 farà parte del team CryptoDATA RNF MotoGP, che nella classe regina è gestito dal malese Razlan Razali, co-proprietario della scuderia insieme agli attuali sponsor principali.

Una volta collocata la sua struttura attuale in Moto2, acquisita da Teo Martin tramite il team MTHelmets-Msi, attualmente già con i posti in Moto3 e che si farà carico della maggior parte degli impiegati di Pons Racing, Sito potrà annunciare a breve l’arrivo al team RNF. Con tutta probabilità, verrà annunciato proprio questo fine settimana nel Gran Premio di Catalogna. La squadra di Razali, dopo diversi anni con Yamaha, da quest’anno è un team satellite Aprilia, con cui ha un contratto fino alla fine del 2024 con i piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Il ruolo principale di Pons nella sua nuova avventura in MotoGP, dove è già stato per molti anni come parton di uno dei team privati più importanti della storia, sarà quello di consulente sportivo e direttore degli sponsor. Una delle sue missioni principali sarà infatti quella di trovare un nuovo title sponsor per il team.

Anche se l’intenzione di Sito era quella di entrare in RNF come co-proprietario con una parte del team insieme a Razlan, alla fine subentrerà come dirigente nella gestione della struttura, insieme allo stesso Razali e agli attuali responsabili, sia negli uffici sia a livello tecnico.

Quando siamo arrivati alla metà precisa della stagione 2023, Sito ha davanti a sé ancora dieci gare in cui dovrà dirigere la sua attuale scuderia, quarta nella classifica generale del team Moto2, con Aron Canet quarto nel mondiale piloti e il debuttante Sergio Garcia 13°. Tuttavia, la vista è sul futuro a breve termine e un ritorno alla classe regina, dove per molti anni il catalano è stato una massima autorità a ogni livello.