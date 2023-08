MotoGP | Bezzecchi e Marini vogliono conferme a Barcellona

Marco Bezzecchi e Luca Marini affrontano il GP di Catalunya – prima di due gare consecutive, la seconda a Misano il prossimo weekend – per confermarsi tra i protagonisti del Campionato. Marco, attualmente terzo nella generale con 183 punti, e Luca (P6 con 120 punti e P2 nella classifica Team con 303 punti ndr) tornano al lavoro al box del Mooney VR46 Racing Team per lottare per le posizioni che contano.

Sul podio in Catalunya solo in Moto3 nel 2018, Marco vuole sfruttare al massimo le caratteristiche della sua Ducati Desmosedici GP per poter dire la sua nella Sprint e in gara. Cruciale scattare nelle prime due file della griglia e lavorare sempre in ottica passo gara.

Ultima vittoria in carriera proprio su questo tracciato invece per Luca (Moto2, 2020 ndr), da sempre amante di questa pista molto veloce. Dopo le ottime sensazioni in Austria è più vicino alla scia del gruppo dei più forti.

Marco Bezzecchi, terzo nel Mondiale Piloti, ha sempre l'obiettivo di rimanere tra i primi e lottare per la vittoria nella gara di domenica. A maggior ragione su una pista dove Ducati dovrebbe esprimersi bene:

“La pista di Barcellona è molto molto veloce e bella. L’ultimo settore, con i curvoni in velocità, è davvero impegnativo ma dà soddisfazioni alla guida. Non sono andato particolarmente bene qui lo scorso anno, ma arriviamo da un weekend positivo nel complesso e sono sicuro riusciremo a trovare la quadra nel venerdì di libere considerate anche le alte temperature che ci aspettano. L’obiettivo è stare nella scia dei più veloci e arrivare con un passo consistente alla gara di domenica”.

“Barcellona è un tracciato che mi piace molto e dove sono riuscito ad essere competitivo in passato", ha invece dichiarato Luca Marini. "L’ultimo settore, in particolare, è molto veloce e ben si adatta alla nostra moto, almeno sulla carta. Arriviamo qui dopo una gara molto solida in Austria: continuiamo a lavorare su quei dettagli da sistemare, con un occhio alle temperature e cerchiamo di fare un ultimo step in avanti per poter centrare le posizioni che contano in gara”.