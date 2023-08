MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Catalogna

La marcia di avvicinamento a Misano è cominciata. Questo fine settimana Barcellona ospita il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, undicesimo appuntamento della stagione 2023 che apre il "back to back" che porterà poi la settimana prossima al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Al Red Bull Ring si è arrivati al giro di boa del campionato con il dominio di Pecco Bagnaia, che si è portato a casa la quinta vittoria domenicale e la quarta Sprint di questa stagione. Risultati che gli hanno permesso di scavare un solco importante sui suoi inseguitori, visto che ora il suo vantaggio è di 62 punti su Jorge Martin e di 68 su Marco Bezzecchi.

In Austria però è stata profeta in patria anche la KTM, con Brad Binder che è stato capace di salire per ben due volte sul secondo gradino del podio. Il sudafricano ha accorciato il gap che lo separa dai due ducatisti che lo precedono, anche se quello da Bagnaia rimane di 91 lunghezze. Barcellona però potrebbe essere un'occasione ghiotta, visto che la KTM ha già assaporato la vittoria in Catalogna due anni fa con Miguel Oliveira, quando la RC16 era ancora molto lontana dalla competitività attuale.

Dopo la vittoria di Silverstone, l'Aprilia invece non ha trovato le conferme che avrebbe sperato in Stiria, quindi c'è da scommettere che proverà a riscattarsi, con Aleix Espargaro che sarà anche desideroso di cancellare il clamoroso errore di un anno fa, quando si mise ad esultare ad un giro dal termine, gettando alle ortiche un secondo posto. Senza dimenticare che per lui e per il fratello Pol questa è a tutti gli effetti la gara di casa, visto che sono nati a Granollers, che è veramente subito fuori dalle mura dell'autodromo.

Infine, c'è sempre il capitolo giapponesi, che si spera che prima o poi possa trovare una svolta positiva anche in una stagione travagliatissima, permettendo a Marc Marquez e a Fabio Quartararo di arrivare ad occupare le posizioni che meriterebbero. In questo momento non sembra una possibilità concreta, ma in questa MotoGP non si può mai dare nulla per scontato.

Di seguito, ecco il programma completo, la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motosport.com del Gran Premio di Catalogna.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio di Catalogna



Per la tappa di Barcellona è confermato il format introdotto dopo la pausa estiva, con solamente la seconda sessione del venerdì a fare testo per l'accesso diretto alla Q2 in MotoGP. Tutto come da tradizione a livello di orari, con la Sprint che scatterà alle 15 di sabato e la gara lunga invece alle 14 di sabato. Anche in questo caso andrà in scena pure la doppia gara della MotoE, per quello che sarà il penultimo appuntamento della stagione 2023.

Venerdì 1 settembre



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:45

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 2 settembre



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 3 settembre



Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2023: come posso vedere il GP di Catalogna



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle qualifiche e delle due gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Differita delle gare delle tre classi e della Moto E alla domenica (18:00: Gara 1 MotoE; 18:15: Gara 2 MotoE; 18:45: Gara Moto3; 20:00: Gara Moto2; 21:45: Gara MotoGP).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP di Catalogna



Sabato 2 settembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 3 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Barcellona

Il Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, è la sede dei Gran Premi di F1 e della MotoGP. Il circuito catalano è stato inaugurato nel settembre 1991, quando ha ospitato per la prima volta Gran Premio di Spagna di F1 e, dopo aver ospitato il Gran Premio d'Europa di motociclismo, dal 1995 è la sede del GP di Catalogna.

Tra le altre caratteristiche, il Circuit de Barcelona è lungo 4,66 km, con una larghezza della pista di 12 metri e il suo rettilineo più lungo è di 1.047 m, il rettilineo principale che collega l'ultima curva alla prima. Il circuito di Barcellona ha 14 curve, di cui 8 a destra e 6 a sinistra, e la gara di MotoGP dura 111,77 chilometri.

La gara principale del GP di Catalunya di MotoGP, che si svolgerà domenica 3 settembre, sarà di 24 giri, mentre la Sprint, che si svolgerà sabato al Montmeló, sarà di 12 giri. La Moto2 sarà di 21 giri e la Moto3 di 18 giri.