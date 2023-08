MotoGP | Ducati e il “pezzo invisibile” per migliorare le partenze

Pecco Bagnaia continua a comandare con autorità la classifica del mondiale MotoGP, tanto che lo scorso fine settimana ha vissuto un weekend perfetto al Gran Premio d'Austria, conquistando la pole position e vincendo sia la sprint che la gara principale.

Nonostante ciò, Ducati non si adagia e continua a sviluppare la sua Desmosedici GP23. Dopo il fine settimana di Spielberg, Brad Binder, secondo in entrambe le gare, ha commentato il campione del mondo in caricasostenendo di aver notato un cambiamento nella sua moto mentre lui, Bagnaia e Bezzecchi (i piloti del podio) riguardavano i momenti migliori della gara prima di salire sul podio.

"Hai qualcosa per le partenze", ha detto ridendo il pilota sudafricano della KTM. E non avrebbe potuto avere più ragione, perché la Ducati è cambiata al Red Bull Ring. Pecco Bagnaia aveva nuove parti specificamente dedicate alla partenza, ed è stato l'unico membro del marchio di Borgo Panigale a beneficiarne.

"Era davvero importante fare una buona partenza", aveva dichiarato il campione in carica dopo aver vinto la Sprint di sabato. "Sappiamo qual è il potenziale della KTM in partenza, quindi era davvero importante fare una partenza perfetta. La Ducati mi ha dato qualcosa di nuovo per questo fine settimana ed è stato un bene, ho fatto un'ottima partenza", aveva aggiunto, riferendosi alle partenze della KTM, dato che il team di Mattighofen ha eccelso in questo senso per tutto il 2023.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, si è detto soddisfatto dei progressi fatti sulla moto per migliorare nei primi metri: "Queste ottime partenze hanno evidenziato il notevole lavoro svolto dal team per introdurre un pacchetto di innovazioni che ci ha permesso di contrastare con successo i nostri rivali sempre più agguerriti in questa fase delicata e importante della stagione".

Ma qual è l'origine di questi miglioramenti? Frizione, elettronica? Pecco Bagnaia ha preferito mantenere il mistero. "Una nuova parte invisibile, possiamo dire", ha detto con una risata, senza voler dare troppi dettagli su questa evoluzione. "È chiaro che c'era qualcosa sulla nostra moto, ma preferisco che qualcuno della Ducati ne parli prima di me. Non voglio essere il primo”.

"È qualcosa che mi aiuta nella prima parte dell'accelerazione, che è quella in cui perdevo di più. I piloti KTM possono essere molto aggressivi, mentre per noi, con la frizione in carbonio, è più difficile avere un'accelerazione del genere. Ma qui abbiamo fatto progressi e questo ci ha aiutato molto. Abbiamo vinto entrambe le gare e abbiamo mantenuto grandi opzioni grazie alle partenze", ha concluso Bagnaia dopo il weekend.