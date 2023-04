MotoGP | Rins si gode il primo podio Honda: "E' stato spettacolare"

Carica lettore audio

Che Austin sia il suo circuito talismano non è più in dubbio, ma non è stato facile per Alex Rins salire per la prima volta sul podio su una moto che tutti dicono essere inguidabile e su cui è più facile farsi male che ottenere buoni risultati.

Tuttavia, dopo aver sfiorato la pole position in mattinata, il catalano, partito secondo in griglia, ha difeso la sua posizione con le unghie e con i denti, prima duellando con il vincitore Pecco Bagnaia, che nessuno è riuscito a seguire, e poi con Aleix Espargaro che gli ha reso la vita molto difficile, prima che un piccolo errore lo lasciasse fuori dal podio.

"È stato spettacolare. Una gara fantastica, nonostante abbia commesso uno o due errori dietro Pecco, non riuscendo a fermare la moto", ha detto Rins. "Sono andato lungo. Faceva molto caldo e la mia ruota anteriore si bloccava molto. Poi dietro Aleix ho rischiato di cadere", ha aggiunto.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ottenere un podio con le prospettive della Honda non sembrava una possibilità concreta. "Sono molto orgoglioso perché sono riuscito a mantenere il mio ritmo. È il primo podio con la Honda; domani cercheremo di spingere di più", ha aggiunto, facendo riferimento alla gara lunga di domenica.

Rins è riuscito a sfruttare al meglio il suo stile old-school. "Ho visto che la Ducati aveva un po' più di trazione di noi. Sembra che il pacchetto aerodinamico di cui dispongono permetta loro di tenere la ruota anteriore più vicina al terreno", ha spiegato.

"Nella gara di domenica, se farà così caldo, il ritmo non sarà così veloce. Quindi dovremo gestire un po' di più la gomma posteriore. Con quello che perdiamo nelle accelerazioni e nei lunghi rettilinei dobbiamo stare dietro di loro", ha concluso, prima di ammettere: "Dentro di me sono molto eccitato".

