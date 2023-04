MotoGP | Video: il siparietto tra Bagnaia ed Alex Marquez in Q2

Carica lettore audio

Quando stava per iniziare il secondo run della Q2 di Austin, Pecco Bagnaia ed Alex Marquez erano appaiati in vetta alla classifica, con lo spagnolo che era riuscito a "copiare" il tempo del campione del mondo prendendone la scia.

Al momento di tornare in pista, il pilota ufficiale della Ducati ha provato a fermarsi nella pitlane per evitare di avere il portacolori del Gresini Racing nuovamente nel codone. Per tutto l'out lap però abbiamo assistito ad un teatrino curioso: Pecco rallentava per farsi passare, ma Alex alla fine riusciva sempre a rimettersi dietro.

Fortunatamente, tutto questo non ha fatto innervosire Bagnaia, che nel primo giro è andato lungo alla curva 11, ma poi è andato a prendersi la pole ed il record della pista. Discorso diverso per Marquez, che è scivolato alla curva 15, conservando comunque il quarto posto in griglia.

Qui sotto potete vedere cosa è successo in quelle fasi concitate.