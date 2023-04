MotoGP | Bagnaia: "Costantemente il più veloce, aiuterà anche domani"

Carica lettore audio

E' stato un sabato ai limiti della perfezione quello di Pecco Bagnaia ad Austin. Il pilota della Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio delle Americhe, facendo segnare il nuovo record del tracciato texano, poi ha letteralmente dominato i dieci giri della Sprint, centrando così la sua seconda affermazione nella gara corta del sabato e riportandosi ad un solo punto dal leader iridato Marco Bezzecchi.

Se da fuori può essere sembrata una cavalcata solitaria, visto che si è presentato sul traguardo con oltre 2"5 di margine, il campione del mondo in carica però ha spiegato che in realtà le condizioni erano piuttosto insidiose e quindi è stato molto importante amministrare la corsa al meglio.

"Il grip oggi era abbastanza poco. In frenata non era facile per niente, perché c'era tanto bloccaggio in frenata, soprattutto alla curva 12. Ho visto che stavo aprendo un po' il gap e a quel punto ho provato a spingere un po' di più per farlo, proprio perché era facile commettere un errore e volevo stare tranquillo. Però abbiamo lavorato bene tutto il weekend e stamattina, quando ho visto il passo, ero abbastanza sicuro che saremmo stati veloci. Però è la Sprint, ora aspettiamo domani che sarà una cosa diversa", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

La sua gara di oggi ha dato la sensazione di essere la proiezione di un weekend che fino a qui è stato praticamente perfetto, perché è stato il più veloce quasi in tutte le condizioni. Al punto che quella di oggi è stata probabilmente la Sprint più "noiosa" tra le tre vissute finora.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"E' questione di aver trovato un equilibrio con il nuovo format. La FP2 è l'unico turno in cui puoi lavorare in vista della gara, ma gli ultimi 20 minuti devi dedicarli al time attack. Qui fortunatamente il setting di base era buono, quindi abbiamo dovuto fare poco, però negli altri 40 minuti siamo riusciti a fare un lavoro migliore rispetto all'Argentina. Sicuramente per il pubblico è stata più bella la Sprint di Termas, ma oggi mi è piaciuto perché riuscivamo ad essere costantemente i più veloci ed è una cosa che mi aiuterà anche nella gara di domani".

Nonostante oggi siano stati disputati solamente 10 giri, i piloti erano tutti piuttosto provati dal punto di vista fisico. Anche secondo Pecco bisognerà gestire di più nella gara lunga, cercando di stare lontani dai guai nella prima parte.

"Domani la gara sarà molto diversa, perché sembra che le temperature si possano abbassare, e lo spero anche sinceramente. Non potremo entrare e spingere dal primo giro: all'inizio ci sarà da stare un po' in gruppo e sarà importante non sprecare le energie in quella fase e rimanere tranquilli. Onestamente, la gara di oggi non mi ha stancato particolarmente, era solo tanto caldo. Ma la gara vera è domani e vedremo di fare tutto per bene, perché è la più importante", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images