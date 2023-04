MotoGP | Bagnaia domina la Sprint di Austin, sul podio Rins e Martin

Carica lettore audio

Per quanto erano state combattute le prime due Sprint della storia della MotoGP, verrebbe quasi da dire che è stato fin troppo facile per Pecco Bagnaia portarsi a casa quella del Gran Premio delle Americhe, conquistando così il suo secondo successo nelle gare brevi del sabato.

Il pilota della Ducati ha sfruttato al meglio la pole position ed ha comandato praticamente dall'inizio alla fine, salvo una brevissima parentesi di un ottimo Alex Rins nel corso del primo giro. Il campione del mondo ha amministrato nella prima metà dei 10 giri previsti, poi nella seconda parte ha via via aumentato il suo margine in classifica, transitando sotto alla bandiera a scacchi con oltre due secondi e mezzo di margine sugli inseguitori, candidandosi ad un ruolo di favorito anche per la gara lunga di domani.

Gli inseguitori sono stati capitanati dal già citato Rins, che dopo aver stupito in qualifica ha confermato di poter essere molto veloce anche in ottica gara su questa pista con la Honda, firmando il suo primo podio in sella alla RC213V. Lo spagnolo ha commesso un errore al secondo giro, arrivando lungo alla curva 12 e questo aveva permesso ad Aleix Espargaro di soffiargli la posizione.

Il portacolori del Team LCR però non si è arreso ed ha continuato a pressare il connazionale dell'Aprilia, trovando il varco per infilarlo quando mancavano quattro giri al termine. Aleix poi gli ha reso la vita semplice fino alla fine, perché poche curve, alla 12, più tardi è finito lunghissimo, permettendogli di prendere il largo.

Anzi, Espargaro in questo modo ha perso la terza posizione a favore di un Jorge Martin che si era reso protagonista di una rimonta clamorosa dal 12° posto in griglia. A questo punto la lotta tra i due si è surriscaldata, con il pilota della Casa di Noale che ha tentato un ultimo attacco disperato alla curva 19 all'ultimo giro, finendo però lungo.

Martin quindi si è preso il gradino più basso del podio in rimonta, nonostante sia anche alle prese con una sorta di attacco influenzale, ma anche per Espargaro si tratta di una gara da incorniciare, visto che Austin non è mai stata una pista particolarmente amica sia per lui che per la RS-GP.

A completare la top 5 c'è la KTM di Brad Binder, che nel finale è stato bravo a respingere la rimonta del tandem della Mooney VR46, con Marco Bezzecchi e Luca Marini che sono stati chiamati a risalire dopo aver perso tantissime posizioni al via, con il secondo che era arrivato lunghissimo alla prima curva. Per "Bez" comunque sono tre punti preziosi, perché lo tengono in vetta al Mondiale con una lunghezza di vantaggio su Bagnaia.

L'ultimo punticino se lo porta a casa il rientrante Miguel Oliveira, autore di una buona prova con l'Aprilia della RNF Racing, anche perché è stato capace di mettersi dietro quella ufficiale di Maverick Vinales, partito malissimo e solo decimo alle spalle anche di Jack Miller.

All'appello manca Fabio Quartararo, solamente 19° sotto alla bandiera a scacchi: il pilota della Yamaha era partito molto bene, portandosi in terza posizione, ma poi era abbastanza evidente che stesse esagerando per provare a tenere il ritmo dei migliori. Dopo poche tornate, infatti, è caduto alla curva 1. A terra c'è finito anche Alex Marquez a quattro giri dal termine, gettando al vento una potenziale top 5.

Non particolarmente esaltanti le gare di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che hanno chiuso in 14° ed in 17° posizione. Si è ritirato invece Michele Pirro, caduto alla curva 1 nel corso del quinto giro e poi rientrato ai box con la sua Ducati.