MotoGP | Quartararo più interessato a vedere Morbidelli che Marc sulla Ducati

A parte il semestre trascorso con Maverick Vinales, in occasione della promozione nel team ufficiale, la carriera di Fabio Quartararo in MotoGP è sempre stata con Franco Morbidelli dall'altra parte del box.

Sia nelle prime due stagioni di "El Diablo" nella classe regina, con il Sepang Racing Team (SRT), sia successivamente con il team factory Yamaha, Fabio è sempre riuscito ad incrociare i suoi dati con il pilota romano, che ha sempre battuto, tranne che nel 2020, quando Morbidelli ha concluso il campionato del mondo al secondo posto.

Dato il livello di conoscenza di Morbidelli da parte di Quartararo, l'evoluzione del pilota romano dalla prossima stagione, quando gareggerà sulla Desmosedici GP che il Prima Pramac Racing gli ha messo a disposizione, sarà molto più facile da interpretare rispetto alla velocità che Marc Marquez potrà dimostrare.

Nel 2023, la carenza di competitività della M1 ha fatto sì che il pilota di Nizza finisse decimo nella classifica generale, con il suo compagno di squadra 13°, a 70 punti di distanza. Quartararo è stato l'unico pilota a salire sul podio, per tre volte e sempre in terza posizione, mentre la migliore prestazione di Morbido è arrivata in Argentina, dove si è classificato quarto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

"Ovviamente sono molto interessato a vedere cosa succederà il prossimo anno con Marc. Ma, soprattutto, quello che mi interessa è Franco, che è stato il mio compagno di squadra praticamente da quando ho iniziato a correre in MotoGP", ha detto Quartararo in un'intervista concessa a Motorsport.com.

"Ho corso con Maverick per mezza stagione, ma Franco è stato al mio fianco per la maggior parte del tempo. Quindi sono molto interessato a vedere come si comporterà su una Ducati ufficiale e quanto velocemente si adatterà", ha aggiunto il numero 20.

"Morbidelli ha trascorso molti anni su una Yamaha, come me, quindi sarà bello vedere come si comporterà nella prima metà del 2024", ha aggiunto Quartararo, che terminerà il suo contratto con la Casa di Iwata alla fine della prossima stagione e sarà sicuramente una delle principali attrazioni del mercato piloti nei prossimi mesi.