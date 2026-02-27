MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"

Nulla cambia alla Yamaha e i quattro piloti del marchio giapponese hanno occupato le posizioni più basse della classifica dei tempi. Fabio Quartararo è stato il più veloce tra quelli che guidavano la nuova M1 V4, ma ha chiuso a più di 1"3 secondi dal primo, Marco Bezzecchi. Il francese, che ha fatto registrare il miglior tempo in 1'29"884, è stato più lento rispetto al suo best nella sessione di prove libere dello scorso anno, nella quale aveva chiuso ottavo (1'29"485).

Durante questa prima giornata si è visto Fabio soffrire sulla sua moto, con uscite di pista e problemi di consumo delle gomme, al punto da far disperare il francese, ora impegnato a mettere da parte i suoi soliti gesti teatrali nel box per "curare" la sua immagine, un'area in cui, ha ammesso, "Ho commesso degli errori".

Il francese non è riuscito ad entrare nella Top 10 e a risparmiarsi la prima Q1 della stagione. "No, ero troppo lontano. Inoltre, dato che le condizioni erano un po' strane, abbiamo deciso di iniziare con le gomme nuove abbastanza presto perché pioveva e c'era vento, e alla fine non avevamo più gomme nuove da montare", ha spiegato dopo aver fermato il cronometro a tre decimi dal taglio della Q2.

"Quindi siamo ancora lontani, perché sappiamo quanto sia difficile essere più veloci di due decimi, soprattutto dopo due giorni di test. Quindi, ovviamente, siamo ancora molto, molto lontani, non abbiamo una direzione chiara, ma almeno ho dato il meglio di me", ha detto.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Stiamo solo cercando di trovare una direzione, ma almeno sto cercando di lavorare e fare del mio meglio con il team".

Quartararo, che la prossima stagione correrà con la Honda, non vuole salutare la Yamaha senza aver provato tutto.

"Ho parlato con i membri del mio team, con i miei ingegneri, e sicuramente avevo aspettative troppo alte sulla moto. Devo rilassarmi, prenderla con calma e non commettere alcuni errori che ho commesso a livello di immagine personale, che è la cosa più importante", ha ammesso.

Il francese si aspetta una prima evoluzione del motore V4 nella prima parte della stagione, ma non crede che arriverà in tempo per il GP del Brasile (22 marzo).

"No, non so quando sarà, ma so che almeno fino a Le Mans non avremo il nuovo motore. Credo, non ne sono sicuro al 100%, che per il Brasile, gli Stati Uniti e il Qatar non lo avremo", ha riferito.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Durante i test Jack Miller, del Prima Pramac Racing, ha detto di aver perso un po' di peso per cercare di migliorare il suo rapporto con la moto.

"Sto scherzando un po', ma dopo i test, qui, in generale, alla fine della stagione peso sempre circa 71 chili e inizio la stagione sopra i 69, quindi durante la stagione aumento sempre un po' di peso, ma credo anche di perderne, dalla fine della stagione all'inizio, circa due chili", ha detto per far capire che non ha prestato molta attenzione a questo aspetto, ammettendo che "faccio fatica a scendere sotto i 69 chili", ha concluso.