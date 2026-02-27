Vai al contenuto principale

MotoGP Thailandia

MotoGP | Acosta: "Fatico ancora sul giro secco, ma il passo è buono"

In un complicato primo venerdì della MotoGP 2026, Pedro Acosta ha risolto la situazione con competenza, entrando direttamente in Q2 in Thailandia con il quarto miglior tempo.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ha gestito alla perfezione la prima giornata della stagione 2026 della MotoGP. Una giornata complicata, in cui la pioggia ha minacciato di arrivare nella seconda metà delle prove pomeridiane, nelle quali si doveva concretizzare il passaggio diretto alla Q2. Il cielo si è oscurato e infatti l'acqua è caduta ad intermittenza nei settori 2 e 3, facendo sembrare che i tempi non potessero più essere migliorati. Ma lo hanno fatto, in un folle finale di 5 minuti.

Così, lo "Squalo di Mazarron", che al mattino nelle libere 1 a Buriram era stato quinto con un tempo di 1'29"655, ha migliorato i suoi tempi nel pomeriggio. Lo spagnolo ha offerto la sua versione più solida e ha concluso al quarto posto, con un tempo di 1'29"185, a 659 millesimi dal tempo stratosferico con cui Marco Bezzecchi ha dominato la sessione pomeridiana.

Ma, tutto sommato, Acosta ha chiuso come miglior rappresentante della KTM. Nel suo riassunto della giornata durante l'incontro con i media, tra cui Motorsport.com, il pilota di Murcia ha sottolineato il ritmo di gara della RC16 rispetto al livello sul giro singolo, anche se in generale si è detto soddisfatto della prima giornata di prove.

"Ci manca ancora un po' sul giro secco, ma sul ritmo siamo a posto", ha esordito. "Per una giornata in cui era facile sbagliare, siamo in Q2, quindi dobbiamo essere contenti. Sappiamo che qui Bezzecchi con l'Aprilia è su un altro livello e che ci sono cinque moto molto veloci".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Dobbiamo prendere queste posizioni come riferimento e, quando la KTM arriverà su un circuito favorevole, cercare di fare un altro salto di qualità. Ma possiamo essere contenti perché sto commettendo meno errori e la squadra sta lavorando bene", ha continuato il due volte campione del mondo.

Acosta ha così confermato il passo avanti compiuto dalla Casa austriaca quest'inverno e si è detto soddisfatto, anche se nei test di una settimana fa sembrava che le KTM avrebbero faticato nel primo Gran Premio della stagione. 

Lo stesso ha fatto il suo compagno di squadra, Brad Binder, che dopo un 2025 pieno di problemi ha iniziato il 2026 qualificandosi direttamente in Q2, ottavo. "Sono contento della moto che mi hanno dato, sembra funzionare meglio di quella dell'anno scorso. E sono contento anche per Brad", ha concluso il #37.

