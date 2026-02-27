Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP | Diggia terzo e sorridente: "Abbiamo fatto bene i compiti, ho ancora del margine"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Diggia terzo e sorridente: "Abbiamo fatto bene i compiti, ho ancora del margine"

MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"

MotoGP | Bagnaia in Q1 fa mea culpa: "Ho fatto casino io, ho avuto troppa fretta"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia in Q1 fa mea culpa: "Ho fatto casino io, ho avuto troppa fretta"

MotoGP | Acosta: "Fatico ancora sul giro secco, ma il passo è buono"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta: "Fatico ancora sul giro secco, ma il passo è buono"

F1 | Crisi Honda: le vibrazioni generate dal motore mandano KO la batteria nel telaio

Formula 1
F1 | Crisi Honda: le vibrazioni generate dal motore mandano KO la batteria nel telaio

MotoGP | Bezzecchi vola ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tutti"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi vola ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tutti"
Ultime notizie
MotoGP Thailandia

MotoGP | Bagnaia in Q1 fa mea culpa: "Ho fatto casino io, ho avuto troppa fretta"

Il pilota della Ducati ha chiuso il venerdì del GP di Thailandia solo al 15° posto e quindi sarà costretto a passare dalla Q1 di domani, ma si è preso la colpa per quanto accaduto, spiegando di essersi fatto prendere dalla fretta quando il cielo si è rannuvolato, facendo il time attack prima di tornare indietro da una modifica sbagliata.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un ottimo inverno, un feeling ritrovato, e poi quando si è ricominciato a fare sul serio Pecco Bagnaia si è ritrovato di nuovo catapultato in Q1 alla fine del venerdì del Gran Premio della Thailandia, che apre la stagione 2026 della MotoGP. Dopo una mattinata tranquilla, conclusa con il settimo tempo, nel pomeriggio il pilota della Ducati si è ritrovato solamente 15°, con un ritardo di ben 1"3 nei confronti del record della pista messo a referto dall'Aprilia di Marco Bezzecchi.

A riportare la calma però è stato proprio il piemontese, che a fine giornata ha spiegato ai giornalisti presenti a Buriram che non c'è affatto motivo per far suonare degli allarmi. Se il turno pomeridiano è andato storto è stato solo per colpa sua, che ha gestito male le cose a livello strategico, facendosi influenzare dalle nuvole nere arrivate sopra il Chang International Circuis, che hanno scaricato anche una pioggerella intermittente.

Pecco però non ha avuto grossi problemi a prendersi le sue responsabilità: "Non è successo niente, è stata solo colpa mia. Non ho lavorato bene, perché ho avuto troppa fretta", ha detto senza troppo giri di parole, spiegando poi quale sia stato il suo errore.

"Prima della sessione, abbiamo deciso di cambiare un po' il setup, ma siamo andati nella direzione sbagliata. Appena ho iniziato a vedere che il cielo stava diventando grigio, abbiamo deciso di mettere le gomme nuove, ma con quell'assetto facevo fatica e poi ero troppo in ritardo. Quindi sono stati miei errori, dovevo rimanere più calmo. Come primo giorno della stagione poteva andare meglio, ma dovevo rimanere più calmo. Ho fatto casino io, perché la moto il potenziale ce l'ha", ha aggiunto, mostrandosi quindi fiducioso nell'ottica di rimediare nella Q1 di domattina.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Anche perché la convinzione è che la moto fosse buone prima di sbagliare la modifica del pomeriggio, anche se in questo momento Bezzecchi sembra in grande vantaggio rispetto alla concorrenza: "E' chiaro che le condizioni sono un po' cambiate rispetto al test. Forse per la pioggia che c'è stata in questi giorni, ma va bene così. Stamattina ero abbastanza contento della moto, abbiamo faticato solo un po' con il consumo delle gomme. Ma abbiamo visto che l'Aprilia e Bezzecchi sono molto competitivi in questo momento. Credo che siano più veloci degli altri di almeno 3-4 decimi, ma il mio feeling era buono".

Quando poi gli è stato domandato se crede che possa essere stato il ricordo della scorsa stagione e la voglia di raddrizzare subito le cose a portarlo a sbagliare, ha replicato: "Io direi che il 2025 è meglio lasciarlo lì dov'è, più alla larga possibile. E' stata una condizione sfortunata e ci sono finito dentro, sicuramente più per colpa mia, però è qualcosa che può succedere".

Riguardo all'aerodinamica, alla fine in casa Ducati hanno optato per il pacchetto 2024, ritenendo che la nuova veste provata nel pre-campionato fosse ancora troppo acerba: "La carena 2024 è una buona base per me, la 2025 non l'ho usata quasi mai l'anno scorso. Aspetterò fino ai test in stagione per provare la nuova carena, se arriverà, e poi deciderò quale usare".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Acosta: "Fatico ancora sul giro secco, ma il passo è buono"
Prossimo Articolo MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bezzecchi vola ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tutti"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi vola ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tutti"

MotoGP | Buriram, Prove: Bezzecchi da record rifila 0"4 a Marquez, Bagnaia in Q1

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Buriram, Prove: Bezzecchi da record rifila 0"4 a Marquez, Bagnaia in Q1

MotoGP | Buriram, Libere 1: Aprilia parte subito forte con Bezzecchi al top

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Buriram, Libere 1: Aprilia parte subito forte con Bezzecchi al top
More from
Francesco Bagnaia

MotoGP | Bagnaia: "Le differenze dalla GP25 sono poche, ma sono quelle giuste"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia: "Le differenze dalla GP25 sono poche, ma sono quelle giuste"

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"
More from
Ducati Team

MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

Ultime notizie

MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP | Diggia terzo e sorridente: "Abbiamo fatto bene i compiti, ho ancora del margine"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Diggia terzo e sorridente: "Abbiamo fatto bene i compiti, ho ancora del margine"

MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito"

MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine"