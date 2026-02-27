Vai al contenuto principale

Prove Libere
MotoGP Thailandia

MotoGP | Buriram, Prove: Bezzecchi da record rifila 0"4 a Marquez, Bagnaia in Q1

Nonostante qualche goccia di pioggia, il pilota dell'Aprilia polverizza il primato della pista e fa il vuoto alle sue spalle. Marc soffre per buona parte del turno, ma poi si infila secondo, mentre Pecco non trova il bandolo della matassa ed è solo 15°. Bene Acosta, quarto con la KTM davanti ad un ottimo Martin. Ben cinque italiani finiscono in Q1.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi e l'Aprilia iniziano veramente a spaventare la concorrenza, perché nella seconda sessione del venerdì del Gran Premio della Thailandia di MotoGP hanno fatto una differenza davvero clamorosa, per di più su una pista come il Chang International Circuit di Buriram, dove solitamente i distacchi sono sempre molto ridotti.

Nemmeno qualche goccia di pioggia caduta sporadicamente lungo la pista ha impedito al riminese di polverizzare il record del tracciato thailandese, realizzando nei minuti conclusivi un crono di 1'28"526 con cui ha distanziato di ben quattro decimi il primo degli inseguitori, che è stato il campione del mondo in carica Marc Marquez.

Il pilota della Ducati ha potuto tirare un sospiro di sollievo nel finale, perché per lunghi tratti della sessione aveva fatto fatica a fermare la sua Desmosedici GP e si ritrovava al di fuori della top 10. Poi però con il suo 1'28"947 è stato il solo a scendere sotto all'1'29" oltre a Bezzecchi, dando così una scalata decisa alla classifica.

Una svolta che invece non ha trovato il suo compagno di box Pecco Bagnaia, che purtroppo inizia la stagione esattamente come 12 mesi fa, ovvero dovendo passare subito dalla Q1. Il piemontese ha faticato davvero tanto in questo turno e alla fine ha chiuso solamente con il 15° tempo, staccato di ben 1"2 dalla vetta. Sicuramente non il migliore avvio per quello che dovrebbe essere l'anno del suo rilancio.

Tornando a scorrere la classifica, in terza posizione c'è l'altra Ducati GP26 con i colori della Pertamina Enduro VR46 affidata ad un Fabio Di Giannantonio parso piuttosto in palla, che per diversi minuti ha anche comandato la classifica prima di chiudere a poco meno di mezzo secondo da Bezzecchi in 1'29"010.

Se non fosse per i ben 659 millesimi di ritardo, potrebbe essere molto soddisfatto Pedro Acosta, che è riuscito ad infilare in quarta posizione la sua KTM. Si tratta comunque di un risultato positivo su una pista sulla quale avrebbe previsto che le RC16 avrebbero sofferto. Va detto però che anche il compagno Brad Binder si è guadagnato la Q2 diretta con l'ottavo tempo, mentre Maverick Vinales ed Enea Bastianini sono più attardati, rispettivamente in 12° ed in 17° posizione.

Le buone notizie per l'Aprilia proseguono con l'ottimo stato di forma mostrato da Jorge Martin. Dopo un inverno passato a recuperare da un doppio intervento chirurgico che gli era costato anche i test di Sepang, il campione del mondo 2024 si è infilato subito nella top 5, anche se per ora paga sette decimi sulla RS-GP gemella. In ogni caso, è innegabile che le cose fin qui siano andate meglio del previsto. Nonostante una scivolata alla curva 7 poi, in Q2 c'è anche Ai Ogura del Trackhouse Racing, che ha chiuso con il nono tempo a poco più di un secondo.

In sesta posizione c'è l'altra Ducati GP26 di Alex Marquez, nonostante il pilota del Gresini Racing si sia visto rovinare quello che probabilmente era il suo giro migliore proprio dal compagno di squadra Michele Pirro, che procedeva lentamente in traiettoria. Il collaudatore della Ducati, che sostituisce l'infortunato Fermin Aldeguer, è finito sotto investigazione per questo episodio, e chiude il gruppo in 22° ed ultima posizione.

Gli ultimi due pass per la Q2 li hanno staccati due Honda, con Joan Mir che si è arrampicato fino alla settima posizione nel finale e Johann Zarco che ha chiuso decimo. Il francese del Team LCR ha beffato per appena 24 millesimi l'altra RC213V di Luca Marini. Saranno cinque quindi gli italiani che domani dovranno affrontare la Q1: oltre a quelli che abbiamo già citato, ci sarà infatti anche Franco Morbidelli, 13° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

E' sempre complicatissima la situazione in casa Yamaha, con la migliore delle M1 V4 che non è andata oltre al 16° tempo, con Fabio Quartararo che ha girato in 1'29"884, incassando un ritardo di ben 1"3 dal miglior tempo di Bezzecchi. Per quanto riguarda i rookie, Diogo Moreira è stato nuovamente più veloce di Toprak Razgatlioglu: il brasiliano della Honda LCR è in 18° posizione, mentre il turco della Yamaha Pramac è 21°, ma ha ridotto parecchio il gap rispetto al turno della mattina. I due ora sono infatti separati da meno di tre decimi.

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

1'28.526

   185.193  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.421

1'28.947

 0.421 184.316  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.484

1'29.010

 0.063 184.186  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.659

1'29.185

 0.175 183.824  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 25

+0.703

1'29.229

 0.044 183.733  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+0.850

1'29.376

 0.147 183.431  
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 25

+0.991

1'29.517

 0.141 183.142  
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+1.006

1'29.532

 0.015 183.112  
9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+1.053

1'29.579

 0.047 183.016  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+1.064

1'29.590

 0.011 182.993  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 19

+1.088

1'29.614

 0.024 182.944  
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+1.097

1'29.623

 0.009 182.926  
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.116

1'29.642

 0.019 182.887  
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+1.140

1'29.666

 0.024 182.838  
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 18

+1.298

1'29.824

 0.158 182.516  
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+1.358

1'29.884

 0.060 182.395  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+1.504

1'30.030

 0.146 182.099  
18 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+1.575

1'30.101

 0.071 181.955  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.608

1'30.134

 0.033 181.889  
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+1.776

1'30.302

 0.168 181.550  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.839

1'30.365

 0.063 181.424  
22 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 23

+2.911

1'31.437

 1.072 179.297  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Buriram, Libere 1: Aprilia parte subito forte con Bezzecchi al top
Prossimo Articolo MotoGP | Bezzecchi vola ma si nasconde: "Quando conta, arriveranno tutti"

