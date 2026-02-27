MotoGP | Buriram, Prove: Bezzecchi da record rifila 0"4 a Marquez, Bagnaia in Q1

Marco Bezzecchi e l'Aprilia iniziano veramente a spaventare la concorrenza, perché nella seconda sessione del venerdì del Gran Premio della Thailandia di MotoGP hanno fatto una differenza davvero clamorosa, per di più su una pista come il Chang International Circuit di Buriram, dove solitamente i distacchi sono sempre molto ridotti.

Nemmeno qualche goccia di pioggia caduta sporadicamente lungo la pista ha impedito al riminese di polverizzare il record del tracciato thailandese, realizzando nei minuti conclusivi un crono di 1'28"526 con cui ha distanziato di ben quattro decimi il primo degli inseguitori, che è stato il campione del mondo in carica Marc Marquez.

Il pilota della Ducati ha potuto tirare un sospiro di sollievo nel finale, perché per lunghi tratti della sessione aveva fatto fatica a fermare la sua Desmosedici GP e si ritrovava al di fuori della top 10. Poi però con il suo 1'28"947 è stato il solo a scendere sotto all'1'29" oltre a Bezzecchi, dando così una scalata decisa alla classifica.

Una svolta che invece non ha trovato il suo compagno di box Pecco Bagnaia, che purtroppo inizia la stagione esattamente come 12 mesi fa, ovvero dovendo passare subito dalla Q1. Il piemontese ha faticato davvero tanto in questo turno e alla fine ha chiuso solamente con il 15° tempo, staccato di ben 1"2 dalla vetta. Sicuramente non il migliore avvio per quello che dovrebbe essere l'anno del suo rilancio.

Tornando a scorrere la classifica, in terza posizione c'è l'altra Ducati GP26 con i colori della Pertamina Enduro VR46 affidata ad un Fabio Di Giannantonio parso piuttosto in palla, che per diversi minuti ha anche comandato la classifica prima di chiudere a poco meno di mezzo secondo da Bezzecchi in 1'29"010.

Se non fosse per i ben 659 millesimi di ritardo, potrebbe essere molto soddisfatto Pedro Acosta, che è riuscito ad infilare in quarta posizione la sua KTM. Si tratta comunque di un risultato positivo su una pista sulla quale avrebbe previsto che le RC16 avrebbero sofferto. Va detto però che anche il compagno Brad Binder si è guadagnato la Q2 diretta con l'ottavo tempo, mentre Maverick Vinales ed Enea Bastianini sono più attardati, rispettivamente in 12° ed in 17° posizione.

Le buone notizie per l'Aprilia proseguono con l'ottimo stato di forma mostrato da Jorge Martin. Dopo un inverno passato a recuperare da un doppio intervento chirurgico che gli era costato anche i test di Sepang, il campione del mondo 2024 si è infilato subito nella top 5, anche se per ora paga sette decimi sulla RS-GP gemella. In ogni caso, è innegabile che le cose fin qui siano andate meglio del previsto. Nonostante una scivolata alla curva 7 poi, in Q2 c'è anche Ai Ogura del Trackhouse Racing, che ha chiuso con il nono tempo a poco più di un secondo.

In sesta posizione c'è l'altra Ducati GP26 di Alex Marquez, nonostante il pilota del Gresini Racing si sia visto rovinare quello che probabilmente era il suo giro migliore proprio dal compagno di squadra Michele Pirro, che procedeva lentamente in traiettoria. Il collaudatore della Ducati, che sostituisce l'infortunato Fermin Aldeguer, è finito sotto investigazione per questo episodio, e chiude il gruppo in 22° ed ultima posizione.

Gli ultimi due pass per la Q2 li hanno staccati due Honda, con Joan Mir che si è arrampicato fino alla settima posizione nel finale e Johann Zarco che ha chiuso decimo. Il francese del Team LCR ha beffato per appena 24 millesimi l'altra RC213V di Luca Marini. Saranno cinque quindi gli italiani che domani dovranno affrontare la Q1: oltre a quelli che abbiamo già citato, ci sarà infatti anche Franco Morbidelli, 13° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

E' sempre complicatissima la situazione in casa Yamaha, con la migliore delle M1 V4 che non è andata oltre al 16° tempo, con Fabio Quartararo che ha girato in 1'29"884, incassando un ritardo di ben 1"3 dal miglior tempo di Bezzecchi. Per quanto riguarda i rookie, Diogo Moreira è stato nuovamente più veloce di Toprak Razgatlioglu: il brasiliano della Honda LCR è in 18° posizione, mentre il turco della Yamaha Pramac è 21°, ma ha ridotto parecchio il gap rispetto al turno della mattina. I due ora sono infatti separati da meno di tre decimi.