MotoGP | Pramac e Yamaha confermano l’ingaggio di Miller per il 2025

Era ormai il segreto peggio custodito del paddock, ma ora arriva l’ufficialità: Jack Miller correrà con il team Pramac nel 2025. L’australiano era l’ultimo dei piloti a dover essere annunciato per la prossima stagione e adesso, con il tassello Pramac messo, la griglia di partenza della MotoGP per il prossimo anno è completa.

Miller affiancherà Miguel Oliveira, tornando così nella squadra di Paolo Campinoti dopo l’esperienza vissuta dal 2018 al 2020. Tuttavia, nel suo ritorno in Pramac, l’australiano troverà un progetto decisamente diverso, che ha deciso di abbracciare una volta archiviato il 2024 con KTM. Jack troverà infatti ad attenderlo una Yamaha, perché il team Pramac si è legato alla Casa di Iwata per il prossimo anno, lasciando così la Ducati con cui corre fino alla fine di quest’anno.

Per Yamaha sarà fondamentale avere due piloti d’esperienza, per sviluppare una moto che consenta alla squadra di tornare al vertice. Le difficoltà della M1 sono evidenti, ma il progetto completamente nuovo rappresenterà una spinta, soprattutto perché Yamaha fornirà sia a Miller che a Oliveira una moto con il completo sostegno da parte della fabbrica.

A dirlo è proprio Lin Jarvis, che dà il benvenuto a Miller: “Siamo felici di annunciare che Jack si unisce alla formazione di Prima Pramac Racing e gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGP. Con 10 anni di esperienza nella classe MotoGP con tre diversi costruttori, Jack sarà una risorsa preziosa per Yamaha. La sua velocità, le sue conoscenze, la sua etica del lavoro e il suo spirito di squadra saranno preziosi per il nostro progetto di miglioramento delle prestazioni della M1 nel 2025 e oltre. La Yamaha lo sosterrà in ogni modo possibile”.

Gli fa eco Paolo Campinoti, CEO di Pramac e Team Principal di Prima Pramac Racing, che conosce Miller dalla vecchia esperienza di qualche anno fa: “È un piacere dare il bentornato a Jack nel team. Abbiamo sostenuto la sua crescita in MotoGP e ora è bello iniziare questa nuova collaborazione con Yamaha, contando sul supporto di un pilota che conosciamo bene. Auguriamo a Jack il meglio per la fine della stagione e siamo felici di riaccoglierlo a casa nel 2025”.

Gino Borsoi, Team Manager di Prima Pramac Racing, afferma: “Avrò il piacere di lavorare con Jack Miller nel 2025. Ha lasciato bei ricordi nel team e sono sicuro che saremo in grado di crearne di nuovi insieme. La sua grande esperienza in MotoGP è sicuramente importante per sviluppare il nuovo progetto su cui lavoreremo con Yamaha.”