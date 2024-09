MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Emilia Romagna

Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Iniziava così una famosa canzone di Max Pezzali ed è un po' quello che vivranno i piloti di MotoGP e gli appassionati questo fine settimana. A distanza di due settimane, la carovana del Motomondiale torna infatti a Misano, dove due settimane fa si era celebrato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e dove invece questo fine settimana andrà in scena quello dell'Emilia Romagna.

Un Gran Premio che si preannuncia tiratissimo, visto che tutti quanti ci arriveranno disponendo di una vera e propria moltitudine di dati, anche se questa volta il meteo potrebbe metterci lo zampino più di quanto non abbia fatto nella gara scorsa, con quelle poche gocce di pioggia cadute tra il settimo e l'ottavo giro che hanno permesso la rimonta di Marc Marquez ed indotto all'errore Jorge Martin, che ha provato il cambio moto troppo presto.

Questa volta la pioggia potrebbe essere una costante per l'intera giornata di venerdì, ma anche per sabato e domenica le previsioni sono piuttosto incerte. Pure le temperature però dovrebbero essere più basse, visto che l'Italia sembra essere passata di punto in bianca dall'estate all'autunno negli ultimi giorni. Per tutto questo, però, bisognerà aspettare il fine settimana e vedere effettivamente cosa succede.

Le uniche certezze sono quelle che ci ha dato la pista due weekend fa, a partire dalla seconda vittoria consecutiva di Marquez. Anche se i suoi due successi sono arrivati in condizioni molto particolari (ad Aragon il grip era quasi nullo), hanno permesso al pilota del Gresini Racing di riportarsi a 53 punti dalla vetta, quindi nella condizione di essere pronto ad approfittarne se Pecco Bagnaia e Martin dovessero continuare a sbagliare.

Grazie alla vittoria nella Sprint di Misano 1, nonostante l'erroraccio di domenica, il madrileno del Prima Pramac Racing ha mantenuto la leadership iridata, anche se con due secondi posti Bagnaia ha ridotto il gap in classifica ad appena 7 lunghezze. Sette come le gare che mancano alla fine della stagione, che lasciano i giochi ancora apertissimi, con la sensazione che per il terzo anno consecutivo potrebbe essere il gran finale di Valencia a decidere chi siederà sul trono.

Di seguito, trovate il programma completo, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com del Gran Premio dell'Emilia Romagna.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio dell'Emilia Romagna



A distanza di due settimane dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la MotoGP torna a Misano per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, ultimo round europeo prima di ben cinque che si disputeranno nel continente asiatico. Il format è quello classico dei weekend Sprint, ma questa volta c'è una piccola variazione alla domenica, con il programma che è anticipato di un'ora per evitare una concomitanza tra la gara della classe regina, che scatterà alle 13, ed il Gran Premio di Singapore di Formula 1.

Venerdì 20 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 21 settembre



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 22 settembre



Warm-Up MotoGP: 8:40-8:50

Gara Moto3: 10:00

Gara Moto2: 11:15

Gara MotoGP: 13:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di San Marino



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 13:00; Moto2 ore 14:15; MotoGP ore 16:00)

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio dell'Emilia Romagna



Sabato 21 settembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 22 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 12:30

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Misano

Il circuito di Misano, costruito nel 1972, ha subito diverse modifiche per diventare uno dei più iconici del calendario. Tradizionalmente "casa" di Valentino Rossi (la pista è molto vicina a Tavullia) e di altri piloti della regione, è uno dei circuiti italiani in calendario, ed è uno dei preferiti sia dai membri della griglia che dagli appassionati.

Sede del Gran Premio d'Italia negli anni '80 e '90, oggi ospita il GP di San Marino (e tra due settimane, a causa della cancellazione di altri eventi, ospiterà il GP dell'Emilia Romagna), ed è stato sottoposto a un'importante ristrutturazione nel 2007.

Con i suoi 4,2 km, Misano rientra tra le piste più brevi del calendario della MotoGP, perché questo le gare saranno piuttosto lunghe in termini di giri. Quella domenicale della MotoGP sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 13 giri. Inoltre, la Moto2 si svolgerà su 22 giri e la Moto3 su 20, entrambe nella giornata di domenica.