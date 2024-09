L’Ungheria torna nel calendario 2025 di MotoGP e SBK

L’Ungheria è pronta a tornare nel mondo delle due ruote: dopo tanti dubbi e interrogativi, ora arriva l’ufficialità: il Balaton Park sarà teatro di un gran premio in MotoGP e di un round Superbike a partire dal 2025. La notizia è giunta in occasione della presentazione del Balaton che si è tenuta oggi in Ungheria e, con l’ufficialità, sono state rese note anche le date: la MotoGP correrà al Balaton dal 22 al 24 agosto, ma l’apripista sarà la Superbike, che si recherà in terrà magiara dal 25 al 27 luglio.

L’Ungheria rientra nel calendario della MotoGP dopo ben 33 anni di assenza, la prima gara si è tenuta nel 1990 e nel 1992. Sono trascorsi addirittura 35 anni dall’ultima gara della Superbike, che è stata disputata nel 1988 ed è stata confermata fino al 1990. Inoltre, la trafila per tornare è stata lunga: se inizialmente si pensava che il Balaton potesse essere un inserimento facile, sono sorti diversi problemi che hanno posticipato l’ingresso della nuova struttura. Ora, però, è tutto pronto e gli eventi saranno promossi e organizzati da HUMDA Hungarian Mobility Development Agency Zrt. membro del Széchenyi University Group e si terranno presso il Balaton Park Circuit di Balatonfőkajár.

Per poter ospitare i due principali campionati mondiali delle due ruote, il circuito di Balatonfőkajár sarà sottoposto a ulteriori lavori per soddisfare i requisiti della licenza FIM di grado A. Alla curva 7 verranno create due curve a raggio ridotto all'interno del tracciato originale, mantenendo l'alta velocità e aumentando l'area di deflusso. Alla curva 11, una nuova chicane ridurrà la velocità aumentando le opportunità di sorpasso. Direttamente sotto il nuovo hotel del tracciato, sarà costruita anche una combinazione di curve tecniche che rappresenterà una grande sfida per i piloti. Queste sono le aggiunte che renderanno il Balaton Park Circuit pronto per le gare di MotoGP e WorldSBK.

“Siamo molto felici di annunciare che il Balaton Park farà parte del calendario 2025 della MotoGP™ e del WorldSBK”, ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. “Il circuito si trova in una posizione spettacolare e sarà una destinazione fantastica per i fan che verranno a vedere lo sport più emozionante del mondo in azione”. I lavori sono in corso per preparare l'impianto per il suo storico debutto nel calendario, aggiungendo un altro capitolo alla storia dell'Ungheria nei Gran Premi di motociclismo, e non vediamo l'ora di tornare in un mercato chiave dell'Europa centrale”.

“Vorrei ringraziare Carmelo Ezpeleta per la fiducia che ha riposto in noi nel corso degli anni e naturalmente il sostegno del governo ungherese. Il duro lavoro di molti anni sta finalmente arrivando a compimento, grazie al quale siamo stati inseriti nel calendario degli sport più seguiti al mondo. È una testimonianza della forza del nostro Paese il fatto che, nonostante le difficoltà, oggi siamo qui e possiamo intraprendere questo nuovo percorso di successo condiviso. Il motorsport è emozione e passione, ma c'è molto di più. Crediamo che questi sport promuoveranno le conoscenze e le competenze ingegneristiche del nostro Paese, l'eccellenza dei nostri piloti, la complessità turistica del nostro Paese e, naturalmente, la fantastica ospitalità e il supporto. E a proposito di tifo, il cuore ungherese batte più forte per un successo ungherese, quindi faremo in modo che i nostri talenti possano mostrare le loro abilità nelle gare di casa il prossimo anno e faremo il tifo per loro insieme”, ha sottolineato Balázs Weingartner, Presidente del Consiglio di Amministrazione di HUMDA Zrt.