MotoGP | Morbidelli: "Pramac? Non c'è ancora niente di certo"

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto importanti per il mercato piloti della MotoGP. Prima Johann Zarco ha annunciato il suo addio alla Ducati ed al Prima Pramac Racing a fine stagione, preferendo legarsi alla Honda LCR con un contratto biennale a partire dal 2024. Poi è stata la volta di Marco Bezzecchi di definire il suo futuro, con il riminese che ha prolungato di un anno il suo rapporto con la Mooney VR46, preferendo la stabilità all'interno del box alla sella di una Ducati in versione factory.

Considerando che questi erano i due principali candidati alla seconda Desmosedici GP factory all'interno del box Pramac, ora Paolo Campinoti e la Ducati si ritrovano a dover studiare le alternative. E già dalla domenica del Red Bull Ring era parso piuttosto chiaro che la più realistica quella che porta al nome di Franco Morbidelli.

Il pilota italiano è a caccia di una sella dopo che la Yamaha gli ha preferito Alex Rins per il prossimo anno e in passato ha già dimostrato di avere tutto per competere al vertice in MotoGP: nel 2020 ha vinto 3 GP ed è stato vice-campione. Poi tra gli infortuni e la crisi tecnica della M1 si è perso, ma a Borgo Panigale sembrano convinti che sulla moto giusta possa ancora dire la sua.

Appena arrivato a Barcellona, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio di Catalogna, Franco ha dovuto rispondere alle domande sul suo futuro e quando gli è stato chiesto se bisogna attendersi a breve annunci legati al suo approdo in Pramac, è stato molto cauto, pur lasciando trasparire un certo ottimismo.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"I posti liberi si stanno riempiendo, quindi andando per esclusione qualcuno andrà a prendere certe moto. Ma non è ancora il momento di dire niente, perché non c'è ancora niente di certo. Quindi questo è tutto quello che dirò", ha detto Franco.

Essendo compagni alla VR46 Riders Academy, a Frankie è stato chiesto se sia rimasto stupito del fatto che Bezzecchi abbia deciso di rinunciare ad una moto factory pur di rimanere un altro anno alla Mooney VR46.

"Marco si sente molto bene all'interno della squadra, ha un grande gruppo di lavoro intorno a sé. E' circondato da grandi persone. Conosco le persone che fanno parte di quella squadra e so come sono trattati i piloti al suo interno, quindi non mi sorprende che sia voluto rimanere. Questo è quello che ha scelto, io non posso essere nella sua mente. Tutti abbiamo una mentalità diversa. Quella è stata la sua scelta", ha concluso.