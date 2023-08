MotoGP | Ufficiale: Honda LCR accoglie Zarco nel 2024 con un biennale

Ormai non era più un segreto, visto che anche il diretto interessato ne aveva parlato apertamente dopo la gara di domenica in Austria, ma questa mattina il Team Honda LCR ha ufficializzato di aver messo sotto contratto Johann Zarco a partire dalla prossima stagione.

Domenica era già arrivato l'annuncio dell'addio a Ducati ed al Prima Pramac Racing a fine stagione, con il pilota di Nizza che aveva spiegato che a convincerlo ad accettare la proposta di Lucio Cecchinello era la prospettiva di avere due anni di contratto, cosa che è stata effettivamente confermata dal comunicato stampa di stamani.

Da Borgo Panigale invece era arrivata un'offerta per prolungare il rapporto per un solo anno, con l'opportunità di approdare nel Mondiale Superbike in Rosso nella stagione successiva, quando molto probabilmente Alvaro Bautista appenderà il casco al chiodo.

Il francese, che insegue ancora la sua prima affermazione in MotoGP, è stato scelto quindi come sostituto per Alex Rins, che a fine anno lascerà la Honda LCR per accasarsi nel team ufficiale Yamaha. Tra le altre cose, per il due volte iridato della Moto2 si tratta di un ritorno, visto che nel 2019 aveva già sostituito l'infortunato Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione, con un 13° posto in Australia come miglior risultato.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Certamente la sfida che lo attende non è facile, perché scende dalla moto migliore della griglia, la Desmosedici GP, per salire su una moto critica come la RC213V, che non sta permettendo di esprimersi al loro livello a due campioni del mondo come Marc Marquez e Joan Mir, ma che è costata anche tante cadute ed infortuni ai piloti quest'anno.

L'unico lampo è stato proprio il successo di Rins ad Austin, con la squadra di Cecchinello, mentre per ora Marquez e Mir hanno marcato punti in appena due occasioni alla domenica. Zarco però ha dato la sensazione di ritenere una sfida stimolante quella che lo attende, con la possibilità di riportare ai suoi fasti un marchio storico come quello giapponese, che dovrebbe garantirgli un supporto factory.

"Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Johann nel team LCR Honda Castrol, con tutti i rispettivi dettagli e le firme che ora sono a posto. Si tratta di un ritorno in squadra dopo un breve periodo trascorso insieme nel 2019, dove abbiamo già potuto vedere il suo potenziale e la sua etica del lavoro. Ci sono ancora molte gare e lavoro da fare in questa stagione, ma non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo progetto nel 2024", ha commentato Lucio Cecchinello nel comunicato diffuso dal team.