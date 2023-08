MotoGP | Ciabatti: "Morbidelli possibilità più reale per Pramac"

Il domino è partito nel mercato piloti della MotoGP, ma forse non nel modo che tutti si sarebbero aspettati. Si pensava che sarebbe stato Marco Bezzecchi il tassello che avrebbe spostato tutto il resto di conseguenza, invece questo ruolo alla fine se l'è preso Johann Zarco.

Il francese ha deciso di interrompere il suo rapporto di quattro anni con la Ducati, e di tre con il Prima Pramac Racing, per cedere alla tentazione dell'allettante offerta che gli è stata proposta da Lucio Cecchinello per andare a prendere il posto lasciato libero da Alex Rins nella squadra satellite della Honda.

L'annuncio dell'uscita dai ranghi della Casa di Borgo Panigale è stato fatto poco dopo la conclusione del Gran Premio d'Austria ed ora si aspetta il comunicato che sancirà ufficialmente il suo ingresso in orbita Honda, con un contratto biennale da pilota factory con tanto di opzione per un terzo anno.

Ed è stato proprio questo il fattore che ha indotto il francese a cambiare aria, visto che dalle porte di Bologna è arrivata una proposta per prorogare solo di un altro anno il rapporto in MotoGP, ma con la possibilità poi di entrare a far parte della squadra ufficiale della Rossa nel Mondiale Superbike. Il pilota di Nizza però crede di poter dimostrare ancora qualcosa nella classe regina, inoltre vede come uno stimolo l'idea di provare ad aiutare la Honda a rialzarsi dopo il suo periodo più nero, quindi ha scelto di conseguenza.

Tutto questo però è accaduto proprio nel momento in cui anche il già citato Bezzecchi ha detto di aver preso una decisione riguardo al suo futuro, che dovrebbe essere annunciato tra 14 giorni a Barcellona, in occasione del Gran Premio di Catalogna. E tutti gli indizi sembrano portare verso una permanenza alla Mooney VR46.

Tra la possibilità di salire su una Desmosedici GP ufficiale con i colori di Pramac e continuare a lavorare con il gruppo che quest'anno gli ha permesso di fare un salto di qualità, diventando uno dei big della MotoGP, il riminese sembra aver deciso di puntare sulla seconda, assecondando anche la pressione di Valentino Rossi, che è convinto di potergli mettere a disposizione un pacchetto vincente anche con una "vecchia" GP23.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In questo scenario c'è un nome che sembra decisamente in pole position per andare ad accaparrarsi la seconda Desmosedici GP24 del team di Paolo Campinoti, ed è quello di Franco Morbidelli. Il pilota italiano è stato scaricato dalla Yamaha, che per il prossimo anno gli ha preferito Alex Rins, e sarebbe il profilo adatto: è vero che viene da due annate da dimenticare, ma nel 2020 è stato vice-campione del mondo e nel paddock tutti sembrano convinti che con la moto giusta potrebbe tornare a brillare.

Lo stesso Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha confermato ai microfoni di Sky Sport MotoGP che Frankie al momento potrebbe essere l'opzione più concreta, pur senza dare già per fatta la cosa.

"E' una possibilità. Una possibilità che a noi comunque farebbe piacere. Pensiamo che Franco con una moto molto competitiva e con la motivazione di poter dimostrare quello che ci ha fatto vedere nel 2020, quando è stato secondo nel Mondiale vincendo delle gare, possa fare bene", ha detto Ciabatti.

"Però è una scelta che dobbiamo ancora ponderare in questa settimana. E' probabilmente la possibilità più reale, anche se preferiamo annunciare le cose quando avremo definito tutti i dettagli", ha aggiunto.

Anche Campinoti non ha nascosto che quella del pilota italiano potrebbe essere una prospettiva interessante, senza sbilanciarsi troppo pure lui. "Per ora non abbiamo ancora deciso il sostituto di Johann, ma sarà una scelta difficile. Morbidelli sarebbe una bella scommessa e potrebbe essere un percorso molto interessante. Per il momento però aspettiamo", ha detto il proprietario della squadra toscana.