MotoGP | Morbidelli e Yamaha si dicono addio fine stagione

La pausa estiva aveva “mandato in vacanza” anche le voci di mercato, che si erano placate per tornare più insistenti con l’avvicinamento della ripresa del mondiale. Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, ecco la prima novità del 2024: Franco Morbidelli e il team Yamaha hanno deciso di separarsi alla fine di questa stagione.

Il pilota romano si era unito a Yamaha nel 2019 nell’allora team satellite Petronas. Il momento più alto è stato l’anno seguente, quando ha lottato per il campionato concludendo come vice-campione del mondo alle spalle di Joan Mir. A metà della stagione 2021 è poi passato in forza al team ufficiale per sostituire Maverick Vinales dopo la brusca rottura tra lo spagnolo e la Casa di Iwata.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’infortunio al ginocchio e il gap tecnico di Yamaha non hanno permesso alla coppia Morbidelli-M1 di mostrare il proprio potenziale, fino ad ora ha conquistato sei podi, di cui tre vittorie, un secondo e un terzo posto, oltre a una pole position nel 2020. Resta ora da capire quale sarà il destino di Morbido e chi sarà il suo sostituto in Yamaha. Le voci che si rincorrono danno Alex Rins pronto a prendere il suo posto, con Frankie diretto verso uno dei team satellite Ducati.

Lin Jarvis afferma: "Prima di tutto, voglio ringraziare Franky per il suo duro lavoro e la sua dedizione da quando ha iniziato a lavorare con il Factory Team e anche molto prima, quando era un pilota Satellite per la Yamaha. La collaborazione tra Yamaha e Morbidelli ha portato ad alcuni grandi risultati, tra cui un eccezionale titolo di vice-campione nel 2020”.

“È un peccato che gli ultimi due anni non siano andati come entrambi volevamo e speravamo. Abbiamo discusso le possibilità di continuare la nostra partnership, ma alla fine abbiamo deciso che il 2024 sarebbe stato il momento di fare un cambiamento, sia per la Yamaha che per Franky. Il team continuerà a sostenere pienamente Franky in ogni modo possibile per chiudere il nostro tempo trascorso insieme nel miglior modo possibile", conclude Jarvis.