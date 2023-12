MotoGP | Morbidelli, buono il primo approccio con la Ducati

Domenica sera Franco Morbidelli ha dato l'addio alla Yamaha e ha aperto un nuovo capitolo entrando a far parte del team Pramac, che ha appena vinto il titolo team 2023 e ha mancato per un soffio la corona piloti conJorge Martín.

A quasi 29 anni, il pilota italiano sta cambiando tutto, avendo guidato solo moto giapponesi dal suo arrivo nella classe MotoGP nel 2018. Prima la Honda nel team Marc VDS, poi la Yamaha al Petronas SRT e infine all'interno del team ufficiale del marchio, dove si è trovato ad affrontare molteplici difficoltà. Il primo test del2024, svoltosi martedì, è stato quindi dedicato principalmente alla scoperta del DNA Ducati.

"Ho fatto molti giri. Era importante 'incontrare la moto', conoscerla e capire il più possibile come funziona, come deve essere gestita e utilizzata", ha spiegato Morbidelli nel suo debriefing con il sito ufficiale della MotoGP. Con 69 giri completati, è stato uno dei piloti più attivi in pista. Senza entrare nel merito della valutazione dei prototipi per la prossima stagione, l'obiettivo principale della giornata è stato quello di fargli capire bene il carattere della Desmosedici, individuando nel frattempo cosa dovrà cambiare nella sua guida per adattarsi allo stile che richiede.

"È stato un buon primo giorno, è andato tutto liscio", ha detto dopo i suoi diversi run. "Sono molto contento. Ci sono cose su cui devo migliorare e su cui ho bisogno che la moto mi segua. Ma oggi non abbiamo lavorato su tutto, mi sono solo divertito, ho fatto molti giri e ho cercato di 'assaporare' il nuovo pacchetto".

"Siamo partiti con un assetto standard, come voleva lui", ha detto a Sky Sport il Team Manager di Pramac Racing Gino Borsoi, spiegando nel corso della giornata le prime aree di miglioramento individuate: "Al momento Morbidelli non ha la situazione sotto controllo in frenata. Deve coordinarsi con il freno motore e il freno posteriore. Non è ancora in grado di essere aggressivo e non ha il giusto feeling con la moto. Deve prima capire bene come entrare in curva".

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Une toute nouvelle moto à découvrir pour Franco Morbidelli.

Tra malinconia e gioia per il trasferimento

Questa giornata di lavoro, conclusa a nove decimi e mezzo dal leader, è stata per Franco Morbidelli il primo passo sulla strada del ritorno in vetta del 2020, quando vinse tre Gran Premi e lottò per il titolo.

"Voglio davvero riportarlo dove merita di stare, sul podio!", ha avvertito Gino Borsoi a proposito del suo nuovo pilota, con il quale egli stesso deve stabilire un nuovo rapporto. "Non conosco bene Franco, ma tutti mi parlano bene di lui. So che il rapporto sarà facile e sono molto contento di averlo in squadra".

"Sappiamo tutti che la Ducati lavora bene, che è un bel pacchetto e un bel gruppo. Cercherò di fare del mio meglio, di adattarmi il più rapidamente possibile e di fare il miglior lavoro possibile. Punto a fare grandi cose", ha ammesso il pilota romano, che sogna di mettere a tacere i critici e di riscoprire le sensazioni esaltanti della vittoria.

Prima di disputare il suo ultimo Gran Premio con la Yamaha, ha ammesso di essere combattuto tra l'eccitazione per ciò che lo attendeva nella sua nuova squadra e un pizzico di rammarico per il capitolo che si stava chiudendo: "È inevitabile che un cambiamento così grande comporti dei sentimenti negativi, perché sono sempre andato d'accordo con le persone del team, con tutti. La squadra è fatta di persone, quindi si crea inevitabilmente un legame umano. Separarsene fa un po' male".

"Ma anticipo anche che è impossibile rimanere su quella sensazione, su quella malinconia, se penso a quello che mi aspetta: persone che conosco, che sono italiane, che formano la migliore squadra dell'anno. Hanno la moto migliore, hanno le migliori possibilità di dare il meglio di sé e questo è ciò di cui un pilota ha bisogno. Quindi, se guardo indietro, provo sicuramente un po' di malinconia, ma se guardo avanti, provo gioia".