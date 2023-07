MotoGP | Miller convinto che KTM possa seguire le orme della Ducati

Dopo un difficile test pre-stagionale, pochi osservatori si aspettavano che la KTM fosse tra i protagonisti di quest'anno, ma da Portimao in poi Jack Miller e Brad Binder sono stati tra i principali rivali dei piloti Ducati. La Casa austriaca è seconda nel campionato Costruttori alla pausa estiva e, anche se Miller è ancora sofferente per la caduta di Assen, ricorderà soprattutto la sua capacità di lottare con i leader dall'inizio dell'anno.

"Non toglie nulla a come è andata la prima metà della mia prima stagione con KTM, perché è stata irreale", ha scritto l'australiano sul suo sito web. "È stato un modo un po' brutto di concludere la prima metà dell'anno, ma come ho detto, ho avuto un inizio irreale in KTM".

"Abbiamo faticato per tutto il weekend, sia che fossimo io, Brad o anche Augusto (Fernandez). Ho ottenuto due podi nelle Sprint ed uno nella gara principale, e siamo sempre stati in lotta con i migliori. Possiamo essere davvero soddisfatti di quello che sta facendo la moto e sembra che KTM sia davvero sulla strada giusta".

L'attuale dinamica in KTM ricorda a Miller quella sperimentata in Ducati nelle ultime stagioni, che ha permesso al marchio italiano di dominare la classe. È convinto che ci siano tutti gli elementi per ottenere la stessa trasformazione nel suo nuovo costruttore.

"La Ducati è al top in questo momento, ma è stata messa alla prova per 12 anni, non ci è arrivata da un giorno all'altro. Hanno lavorato e si sono tirati fuori da una situazione davvero disastrosa. Quando sono salito sulla Ducati nel 2018, non era la moto migliore della griglia. È migliorata e ho potuto constatare che nel progetto erano coinvolti ottimi ingegneri. Vedo la stessa cosa in KTM".

Jack Miller

"Hanno buoni ingegneri ed un grande supporto da parte del produttore, mentre io sono arrivato con le mie conoscenze. Grazie a questi elementi ed all'aiuto di molte persone intorno a me, siamo riusciti a far funzionare molto bene la moto in questa stagione, e non potrà che migliorare".

A dimostrazione di questi progressi, KTM è l'unico marchio, insieme a Honda, ad aver negato la vittoria a Ducati quest'anno, grazie a Brad Binder nelle Sprint in Argentina e Spagna. E se il successo di Alex Rins ad Austin è stato un raro momento di soddisfazione per il marchio giapponese, le RC16 sono regolarmente in grado di lottare per i primi posti.

Secondo Miller, le prestazioni attuali della KTM stanno superando le aspettative: "L'anno scorso, quando ho firmato per KTM, la maggior parte delle persone avrebbe probabilmente riso se avessero detto che saremmo stati in questa posizione, che saremmo stati gli unici a minacciare le Ducati in questo momento. Ma stiamo lavorando duramente e stiamo mantenendo la giusta mentalità, il giusto atteggiamento".