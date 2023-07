MotoGP | Così la VR46 prova a gestire il conflitto d’interessi come agente e team di Bezzecchi

Il caso Bezzecchi amplifica una realtà del tutto logica se si considera che la stessa società che lo rappresenta è anche proprietaria del team in cui gareggia, e con cui sta negoziando il prolungamento del contratto che scade alla fine di questa stagione. Alla sua seconda stagione in MotoGP, il 24enne riminese è subentrato a Enea Bastianini per diventare un contendente inatteso nella corsa al titolo. In vista della nona tappa del calendario, il primo weekend di agosto a Silverstone, Bezzechi è terzo in classifica generale, a un punto da Jorge Marti e a 36 dal leader Pecco Bagnaia, dopo aver vinto due Gran Premi (Argentina e Francia) e conquistato quattro podi in totale. Questo salto di qualità lo ha posto sotto i riflettori del mercato in vista del 2024, amplificando la complessa gestione che VR46 deve fare della situazione. Nella maggior parte delle trattative, i rappresentanti dei corridori cercano il miglior accordo per i loro clienti, sia dal punto di vista finanziario che sportivo. Questo crea un braccio di ferro con i dirigenti delle squadre, che ovviamente guardano anche ai propri interessi.

Ma cosa succede quando la matrice delle due teste di serie è la stessa? La soluzione introdotta dalla VR46 dall'inizio dell'anno è stata quella di dividere la parte operativa della sua struttura in due organi distinti: Team e Academy. Sulla carta, questa formula ha senso, anche se non risolve del tutto un problema che è evidente nel caso di Bezzecchi e del suo futuro a breve termine. Tuttavia, nell'approccio adottato dalle due divisioni è chiaro che il benessere del pilota, in tutte le sue dimensioni, è l'obiettivo prioritario, al di là delle preferenze che possono avere la squadra (Mooney) e l'Accademia.

Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In condizioni normali, la naturale evoluzione di un pilota che ha fatto il salto di qualità mostrato quest'anno dal #72 porterebbe i suoi agenti a cercare un posto per lui alla Pramac, dato che la squadra di Paolo Campinoti agisce come una sorta di seconda squadra di fabbrica per la Ducati, e riceve più di chiunque altro il supporto della casa di Borgo Panigale. Tuttavia, questa possibilità non è prioritaria se ascoltiamo Uccio Salucci, direttore di Mooney VR46. Il pilota, da parte sua, insiste sul fatto che si sente a casa nel suo attuale ambiente e non vede alcun motivo per cambiare. Il braccio destro di Rossi vuole tenere Bezzecchi, cosa comprensibile e per la quale chiunque lotterebbe. Tuttavia, Salucci ha in ballo un altro accordo, questa volta con la Ducati, per cercare di guadagnare peso come team satellite della casa bolognese.

"Abbiamo chiesto a Gigi (Dall'Igna, direttore generale Ducati, ndr) una moto di serie per Marco nel 2024. La stessa che ha avuto Marini l'anno scorso. E abbiamo anche chiesto un contratto direttamente con la fabbrica. In pratica le stesse condizioni che hanno [Jorge] Martin e [Johann] Zarco", ha spiegato Salucci in una conversazione con Motorsport.com, "Spero che la Ducati ci dia il supporto che meritiamo per poter tenere Bezzecchi. Se non lo ottenessimo, la cosa normale sarebbe che andasse alla Pramac", ha aggiunto Uccio. Ovviamente, è a questo punto che "Bez" e l'Academy dovranno dire la loro.

Il prossimo a parlare è Francesco Secchiaroli, ingaggiato da VR46 per il 2023 e che difende i portafogli di Bezzecchi e Marini. Il nuovo arrivato lavora fianco a fianco con Gianluca Falcioni, direttore generale dell'azienda e responsabile dei portafogli di Bagnaia e Franco Morbidelli. Interrogato su questo possibile conflitto, difende l'onestà come elemento articolatore di tutto. "Stiamo affrontando la questione in modo molto professionale. I ruoli di ognuno sono molto ben definiti. Noi, come Accademia, abbiamo i nostri interessi e la squadra ha i suoi. Marco ha due contratti: uno con noi e uno con la squadra. Il nostro obiettivo come agenti è quello di trovargli la migliore collocazione possibile, in modo che possa sfruttare al meglio il suo talento", continua Secchiaroli, che afferma che si siederà a negoziare con Salucci come farebbe con qualsiasi altro team manager. "Io sono coinvolto solo nell'area di rappresentanza. Sono la parte opposta della squadra. Per me negoziare con Uccio è come negoziare con Lin Jarvis. La cosa positiva è che siamo amici e questo ci permette di dirci le cose in faccia", ha sostenuto l'italiano.

Dopo aver consultato l'Academy e Mooney, la terza variabile dell'equazione è la Ducati, che deve rispondere a tutte le richieste ricevute e rispettare gli impegni presi. Questo significa, oltre a rilevare le officine ufficiali (Bagnaia e Bastianini), fornire Pramac, con cui è legata fino alla fine del 2024, nonché VR46 e Gresini (Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio).

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogato sulle suddette richieste della Mooney nei confronti di Bezzecchi, Paolo Ciabatti, direttore sportivo del marchio della moto rossa, comprende appieno questa prospettiva, anche se non significa che sia in grado di accontentare il suo cliente, soprattutto quando si tratta di materiale. "È chiaro fin dall'inizio che alla moto di Marco non manca nulla per vincere. Ora, la differenza di potenziale tra i nostri modelli è minima, ma la gestione delle nuove versioni diventa complicata", racconta Ciabatti a chi scrive. A questo proposito vale la pena notare che la VR46 ha scelto di assumere propri tecnici, come Matteo Flamini e David Muñoz, responsabili rispettivamente del gruppo di Bezzecchi e Marini, mentre la Pramac ha più personale Ducati.

"Una moto che arriva a fine anno da Campione del Mondo sappiamo già come funziona e richiede uno sforzo di sviluppo molto minore rispetto a una moto nuova", ha aggiunto il manager, che attualmente sta lavorando a una formula che faccia felici tutte le parti coinvolte, cosa non facile considerando tutti gli interessi in gioco: il pilota e l'Academy, il team (Mooney), Pramac e Ducati.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images