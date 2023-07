Guidotti conferma: "Acosta sarà in MotoGP con KTM nel 2024"

Qualche settimana fa Albert Valera, manager di Pedro Acosta, aveva spiegato a Motorsport.com che il suo assistito aveva deciso di confermare la sua fiducia alla KTM, portando fino in fondo l'accordo con la Casa di Mattighofen con scadenza alla fine del 2024.

Il contratto prevedeva una clausola di rescissione nel caso in cui gli austriaci non gli avessero offerto un posto in MotoGP per il prossimo anno. Il termine per esercitarla era quello di fine giugno, ma il talento spagnolo, attualmente secondo nella classifica del Mondiale Moto2, aveva già preso la sua decisione.

Il nuovo capitolo della saga è che anche lato KTM è arrivata la conferma della volontà di portare il "Tiburon" in MotoGP. A rivelarlo è stata una fonte autorevole come il team manager Francesco Guidotti, che a GPOne.com ha detto: "Acosta rimarrà un pilota KTM, avevamo un'opzione che potevamo far valere e chiaramente lo abbiamo fatto. Sarà in MotoGP, ma in che squadra sarà un sorpresa".

Francesco Guidotti, Team Manager Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Al momento, dunque, la certezza è che guiderà una RC16, anche se non è chiaro se lo farà per la squadra ufficiale, nella quale comunque i due piloti attuali, Brad Binder e Jack Miller, hanno un contratto per la prossima stagione.

L'alternativa è il team GasGas Tech3, squadra che dispone dello stesso materiale della squadra ufficiale e che invece al momento ha una situazione più nebulosa a livello di line-up. Le condizioni di Pol Espargaro sono tutte da valutare dopo il lungo stop a cui è stato costretto dopo il brutto incidente di Portimao. Nell'altro lato del box invece Augusto Fernandez ha solo un anno di contratto, quindi dovrebbe guadagnarsi la conferma sul campo e la sua prima metà di stagione ha visto tanti alti e bassi.

Va detto che la KTM aveva anche provato a bussare alla porta della Dorna per capire se fosse possibile ottenere i due slot rimasti liberi dopo il ritiro della Suzuki, ma dal promoter è arrivata una risposta negativa, quindi le due opzioni al momento sembrano poter essere solo le due già citate.