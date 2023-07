MotoGP | Nakagami: c'è la possibilità di rinnovare con LCR

Ad Assen, probabilmente il punto più basso della peggiore stagione della HRC, il pilota giapponese ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale chiudendo la gara di domenica all'ottavo posto, nonostante sia stato costretto a scontare una long lap penalty.

Nella "Cattedrale", Takaaki Nakagami ha finito per essere l'unico pilota a partire per il marchio dell'ala dorata. Alex Rins si è frantumato la gamba destra nella Sprint del Mugello, la prima del triplo appuntamento che ha chiuso la prima parte del calendario.

Il giorno prima, nella FP2, era stato Joan Mir a farsi male alla mano e a sparire, senza dare troppe spiegazioni sulle sue condizioni, così come non è chiaro come e in quali condizioni il maiorchino tornerà in sella.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il Sachsenring, il secondo dei tre round consecutivi, dove Marc Marquez è caduto cinque volte in due giorni e mezzo e dove domenica, dopo l'ultima caduta durante il Warm-Up, ha deciso di non prendere parte alla gara.

Lo stesso ha fatto la settimana successiva, in Olanda, dopo che un altro incidente ha aggravato la frattura alle costole. La Honda ha utilizzato il suo organico per schierare Stefan Bradl al posto di Rins ed Iker Lecuona al posto di Mir. In questo scenario, l'ottavo posto di Nakagami è stato interpretato come un punto a favore del pilota di Chiba.

Alla sua sesta stagione in MotoGP, "Taka" è 16° in classifica generale con soli 34 punti, il suo peggior bilancio dopo otto eventi dal suo debutto nella classe regina (2018). L'anno scorso tutto sembrava indicare che sarebbe stato l'ultimo nella classe regina, visti i progressi fatti da Ai Ogura, che ha lottato fino alla fine per il titolo della Moto2.

Tuttavia, il rifiuto del pilota giapponese di passare in MotoGP ha permesso a Nakagami di prolungare il suo accordo con la divisione asiatica della Honda (Idemitsu). È probabile che lo stesso schema si ripeta di nuovo in vista del 2024, data l'attuale scarsità di piloti nell'orbita Honda e la riluttanza a salire su un prototipo "insidioso", secondo le parole di Marquez.

"Sono qui per questo: per spingere il più possibile e cercare di contribuire allo sviluppo della moto. La situazione è molto grave perché Marc è infortunato ed Alex e Joan non hanno corso. È un momento molto difficile, e io sono l'unico in salute", riflette Nakagami, che ha affrontato la tempesta per tutto il primo quarto del campionato, accettando il suo ruolo di spalla di Marquez e Mir.

Ad Assen, ad esempio, si è concentrato sulla sperimentazione dell'elettronica, una delle aree in cui la Honda ritiene di avere il maggior margine di miglioramento per la trazione della RC213V. La professionalità di Nakagami, secondo fonti dell'azienda di Tokyo, è la carta vincente che potrebbe giocare a suo favore per mantenere il posto che occupa. "Non do tutto quello che ho solo per la Honda, ma anche per me stesso. Spero che la Honda si renda conto del mio impegno", ha detto il numero 30.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images