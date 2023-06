MotoGP | Martin: "Volevo passare Fabio e si è alzata la pressione davanti"

Non è stato un sabato facile per Jorge Martin. Il pilota madrileno è arrivato ad Assen su di giri dopo aver vinto entrambe le gare al Sachsenring. Il suo venerdì alla "Cattedrale" è stato competitivo, ma le sue possibilità di lottare al vertice hanno subito una brusca frenata oggi.

I problemi dello spagnolo sono iniziati nelle qualifiche, quando un incidente gli ha lasciato poche opzioni, costringendolo a giocare il "time attack" con la seconda moto. Si è qualificato decimo, mentre i suoi rivali Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia erano in prima e seconda posizione.

Nella Sprint, Martin ha cercato di rimediare nelle prime fasi, e lo ha fatto salendo in quinta posizione. Tuttavia, i progressi del pilota del Prima Pramac Racing sono stati interrotti quando, inseguendo il gruppo di Bagnaia, Brad Binder e Fabio Quartararo, le sue gomme hanno iniziato a surriscaldarsi, un problema delle gomme Michelin che è stato segnalato da diversi piloti della classe regina nel 2023.

Parlando con DAZN al termine della gara breve, lo spagnolo ha spiegato cosa gli è successo e si è rammaricato del fatto che il suo scarso risultato nella sessione di prove del mattino abbia danneggiato le sue possibilità di disputare un gara di vertice.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non ero molto lontano, finché non ho iniziato ad avere problemi con la pressione del pneumatico anteriori", ha esordito Martin. "Quando stavo cercando di passare Fabio si è alzata, quindi da quel momento in poi ho solo cercato di finire la gara. Avevo anche molte vibrazioni nel pneumatico posteriore".

"Quando la pressione si alza, non si torna mai alla normalità. È chiaro che il problema è il tempo, ma la causa è stata la pressione. Nel momento in cui ho cercato di passare Fabio è andato tutto storto. Ma ero in lotta con il gruppo del podio. L'unico modo per gestire la pressione anteriore è partire con la pressione più bassa, ma poi vedremo quando arriveranno le penalità", ha continuato, a proposito della regola che verrà adottata nella classe regina per unificare un sistema di controllo e monitoraggio della pressione delle gomme di tutti i piloti.

Martin ha comunque confermato che il vincitore della Sprint Bezzecchi è un passo avanti su questa pista: "Penso che abbia qualcosa in più rispetto agli altri. È un peccato che io debba partire decimo. Una qualifica migliore avrebbe reso le cose un po' più facili per me", ha concluso.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images