MotoGP | Martin: "Pressione? Se penso troppo commetto errori"

Jorge Martin arriva a Mandalika, sede del Gran Premio d'Indonesia, da leader del Mondiale con 24 punti sul 2 volte campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, ma anche la grande opportunità di ampliare il suo vantaggio considerando le prestazioni di cui fu capace nel 2023 prima di cadere mentre era comodamente in testa.

Il pilota del team Ducati Prima Pramac sa che, da questo momento in poi, fare meno errori possibile sarà una delle chiavi per vincere il tanto sospirato titolo Mondiale Piloti. Forse, anzi, sarà l'aspetto più importante assieme alla costanza di rendimento.

"Sarà sicuramente un mese e mezzo molto impegnativo ma non vediamo l'ora di iniziare", ha dichiarato lo spagnolo durante la conferenza stampa del giovedì a Mandalika. "Saranno piste diverse, situazioni diverse, ma ora siamo qui in Indonesia e sicuramente sarà difficile. La pista è sempre un po' sporca, sarà molto importante non fare errori nel weekend e cercheremo di fare del nostro meglio".

"Io sicuramente qui ero molto forte. Vinsi la Sprint ed ero in testa con 3 secondi di vantaggio prima di cadere. Forse sono stato un po' troppo ottimista, però penso di poter essere competitivo come al solito. Ora testa bassa e mantenere lo stesso livello per tutto il weekend. Cercherò di essere più concentrato, cercando di mantenere lo stesso livello avuto le scorse settimane".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A tal proposito, Martin dovrà essere bravo a gestire la pressione che, inevitabilmente, crescerà di fine settimana in fine settimana, di turno in turno, fino ad arrivare agli atti decisivi della stagione.

"L'approccio per il resto della stagione? Più pressione mi metto, più difficili diventano le cose. Per cui preferisco concentrarmi di più sulle mie prestazioni. Se comincio a pensare troppo, allora poi commetto degli errori. Da parte mia voglio continuare così, dare il 100% in ogni situazioni ed è questo il modo che utilizzerò per evitare la pressione".

Ai piloti in conferenza, tra cui Jorge, è stato chiesto del congelamento quasi totale delle moto della prossima stagione, ma anche della scelta di Michelin di non far esordire le nuove gomme anteriori nella prossima stagione.

"Non so cosa pensare onestamente del congelamento delle moto, anche perché l'anno prossimo non correrò con una Ducati. Correrò con Aprilia e faremo del nostro meglio in quel momento".

"Per quanto riguarda le gomme, sappiamo che Michelin le fa molto bene, sono molto buone. E' vero che mi piace molto guidare con le gomme nuove, anche per il mio stile sono molto adatte e mi sarebbe piaciuto averle l'anno prossimo, ma bisogna fare del proprio meglio con il materiale che si ha a disposizione", ha concluso il pilota spagnolo del team Pramac.