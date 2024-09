MotoGP | Più di 20mila fan danno il benvenuto ai piloti a Lombok

Sebbene l'evento pre-gara passi spesso inosservato, nonostante il duro lavoro che in alcuni casi si svolge dietro le quinte, non si può trascurare il fatto che l'arrivo dei piloti della MotoGP sulla piccola isola indonesiana di Lombok abbia riunito, secondo gli organizzatori, 25.000 persone intorno ai grandi eroi del business, i piloti.

Pedro Acosta con migliaia di fan a Lombok Foto di: MotoGP

Secondo il comunicato ufficiale fornito dagli organizzatori, "i fan sono accorsi in massa alla parata dei piloti della MotoGP attraverso Mataram", la città principale dell'isola, a circa 45 minuti dal circuito di Mandalika, dove questo fine settimana si terrà il Gran Premio d'Indonesia.

Continuando con la dichiarazione, "Dodici stelle della MotoGP: L'otto volte campione del mondo Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP), il leader del campionato Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), Maverick Vinales (Aprilia Racing), la coppia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing), Raul Fernandez (Trackhouse Racing), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) e Luca Marini (Repsol Honda Team), oltre all'eroe locale Mario Aji (IDEMITSU Honda Team Asia), hanno attraversato le strade della città a bordo di un autobus scoperto per salutare i fan, con un percorso da Sangkareang Park ad Udaya Park".

Jorge Martín durante la sfilata dei piloti a Lombok

Dopo la sfilata, è stata allestita un'area speciale in cui i piloti hanno potuto rivolgersi alle migliaia di fan.

"La festa non è finita qui, perché tutti i piloti sono saliti sul palco alla fine della parata per salutare i fan, condividere un po' di merchandising e scattare foto con le persone che hanno reso possibile tutto questo". uno degli eventi più spettacolari, in termini di supporto dei fan, che si siano tenuti come festa pre-Gran Premio in questa stagione.