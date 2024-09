Moto2 | Italtrans senza piloti: Moreira ko per appendicite, Foggia per il dente del giudizio

La sfida di domenica pomeriggio a Misano per inviare tutto il materiale in Indonesia in meno di quattro giorni era tanto colossale quanto millimetrica. Tutti i team hanno lavorato con precisione per montare le casse e caricare i camion all’orario programmato. Tra questi team che si affannavano a rispettare gli orari stabiliti c’era Italtrans, la squadra in cui corrono Diogo Moreira e Dennis Foggia in Moto2.

Il materiale è arrivato a Mandalika nei tempi previsti e mercoledì il team ha montato il box, tirando fuori le moto dalle casse e lasciando tutto pronto in attesa che arrivassero i piloti. Ma la situazione è precipitata lunedì, quando Moreira si è svegliato nel mezzo della notte con un dolore enorme al costato. La mattina seguente, a Barcellona, è stato operato di appendicite senza altri contrattempi. Tuttavia, i medici gli hanno proibito di prendere l’aereo questa settimana nel suo decorso post operatorio.

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se le cose potevano andare male, sono andate anche peggio. Lunedì pomeriggio, Dennis Foggia aveva in programma una visita dal dentista a Roma. Il pilota aveva dolore al dente del giudizio e ha deciso di mettersi nelle mani dei suo odontoiatra di fiducia, che, di fronte alla situazione del pilota, ha deciso di estrarre i molari che gli causavano dolore. Tuttavia, uno dei denti del giudizio (quello inferiore) è stato complicato da estrarre e ha causato problemi inaspettati che hanno allungato l’operazione. Come risultato, il dentista ha proibito a Foggia di viaggiare in Indonesia.

Il team gestito da Roberto Brivio (team manager) e da Livio Suppo (consulente) ha cercato di trovare rapidamente un sostituto ed è apparso il nome di Bo Bendsneyder. Il pilota olandese è stato mandato via solo una settimana fa dal team Preicanos. Tuttavia, tutti hanno avuto una sorpesa: nonostante sia stato mandato via in maniera inaspettata, Bendsneyder ha ancora un contratto in vigore e non può correre con un altro team, almeno al momento.

Così, Italtrans ha deciso di portare pazienza e aspettare. Come ha spiegato a Motorsport.com, spera di recuperare entrambi, o almeno uno dei due, per la gara in Giappone della prossima settimana. Se dovesse tornarne uno, cercano un sostituto che possa viaggiare nel caso fosse necessario.