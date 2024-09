MotoGP | Vinales: "A Mandalika non dovremmo soffrire il grande caldo"

Il Gran Premio dell’Indonesia apre la trasferta asiatica e il periodo più impegnativo della stagione non poteva iniziare sulla pista migliore per Maverick Vinales, che lo scorso anno ha conquistato un quarto posto nella Sprint e una seconda posizione nella gara domenicale a soli tre decimi dal vincitore Pecco Bagnaia. Proprio in quell’occasione, il pilota Aprilia si era presentato sul podio con una maschera da Batman.

Cosa succederà quest’anno? L’obiettivo è, prima di tutto, ripetere l’impresa dello scorso anno. Non sarà semplice, vedendo quanto le Ducati stiano facendo la differenza monopolizzando i podi e le prime posizioni in generale. Tuttavia, il pilota di Roses vuole pensare positivo, forte degli ottimi risultati del 2023: “È sempre bello venire qui. Quest’anno la moto è molto diversa, quindi bisognerà capire come andrà. Siamo motivati e fiduciosi vedendo i risultati di Misano. Abbiamo ritrovato la velocità e siamo migliorati, quindi siamo ottimisti per questo weekend”.

“L’Indonesia è una delle piste migliori per noi per ottenere un buon risultato”, prosegue Vinales parlando con i media alla vigilia del Gran Premio dell’Indonesia. “Dobbiamo approfittare di questa situazione. Arrivo qui con tanta motivazione, ma al momento non mi aspetto nulla. Credo che però Mandalika equilibrerà un po’ i valori, quindi vedremo. Voglio vincere? Questo è ovvio, altrimenti non avrei fatto 16 ore di aereo per venire qui (ride, ndr)”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Vincere però non sarà un’impresa facile, guardando all’egemonia delle Desmosedici. I passi avanti che le “Rosse” compiono durante il weekend sono impressionanti e rappresentano il cruccio dei rivali, che stanno lavorando per potersi avvicinare: “Possiamo vedere quanto Ducati migliora da sabato a domenica e a volte è difficile prevederlo. Su molte piste, se prendi il venerdì ti vedi nella battaglia per la vittoria. Ma poi si arriva alla domenica e loro hanno guadagnato 3 decimi”.

“È piuttosto difficile capire se si tratta di qualcosa di tecnico o se la moto è così tanto più forte da essere costante su ogni pista. A inizio anno io e Acosta eravamo dei rivali, ma adesso la situazione è cambiata e loro sono molto più costanti. Bisogna capire come facciano a essere sempre costanti su ogni tracciato e in ogni condizione. È una domanda che si pone tutto il paddock”, sostiene il portacolori della Casa di Noale.

Un grande interrogativo è il caldo e Aprilia, che è pioniera nella tecnologia e nelle innovazioni aerodinamiche, sta soffrendo in particolar modo con le alte temperature che “bruciano” i piloti. Tuttavia, lo spagnolo sostiene che, nonostante il grande caldo di Mandalika, le caratteristiche della pista possano aiutare a mitigare il bollore di cui in passato i piloti si sono lamentati guidando la RS-GP.

“Su questa pista la temperatura non è mai troppo impegnativa sulla moto, perché siamo sempre in piega”, spiega Vinales. “Quindi non passi la maggior parte del tempo sopra la moto come in Thailandia, dove c’è il lungo rettilineo. Qui non ci sono, quindi probabilmente non soffriremo le temperature e questa è una cosa buona”.