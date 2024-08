MotoGP | Martin convinto: "Sarà un duello a due tra me e Bagnaia"

Il duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è una battaglia di nervi che si combatte su un filo molto sottile. Con appena 3 punti a dividerli, i valori possono cambiare continuamente. Non solo da una gara all'altra, ma anche nell'ambito dello stesso weekend. In Austria è stato il campione del mondo in carica ad avere un avvio migliore, chiudendo il venerdì davanti a tutti dopo aver fatto segnare il nuovo record del Red Bull Ring.

"Martinator" invece ha avuto una partenza meno brillante del solito, ma nell'arco della giornata è riuscito a mettere una pezza e a migliorare un feeling che inizialmente non era ottimale con la sua Ducati. Anche se alla fine ha chiuso terzo, con anche il compagno di squadra Franco Morbidelli a separarlo dal rivale, sembra vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Le sensazioni sono buone, anche se ho dovuto lavorare più del solito. Ho dovuto fare molte prove, soprattutto sull'assetto. Anche se al mattino andavo forte, questa pista è un po' particolare e mi sono accorto che la base della mia moto non era buona per essere costante. Nel pomeriggio abbiamo apportato diverse modifiche. Una non ha funzionato bene per me, un'altra ha funzionato meglio", ha detto Martin.

"Dobbiamo continuare in questa direzione. La cosa positiva è che sono stato competitivo e costante. Ho anche provato tutte le gomme, cosa che credo sia stata importante con il caldo. Nel complesso sono contento, in forma e con un buon feeling, che è quello che cercavo", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo alla recente inversione di tendenza, che vede Bagnaia iniziare il weekend meglio di lui ultimamente, ha aggiunto: "Il venerdì mi sono sempre sentito bene. Pecco ha sofferto un po' di più prima, ma ora riesce a stare davanti fin dal primo giorno. Il venerdì comunque lavoro sulla gomma morbida, per conoscere il suo potenziale per la Sprint. Oggi sono riuscito a fare 20 giri, quindi va bene così".

Di come sono andate le cose oggi, sembra abbastanza convinto che questa gara possa prospettare ancora una battaglia tra lui e Pecco: "Da quello che ho visto oggi, siamo ancora in un duello a due con Pecco. Oggi ho visto Bastianini soffrire di nuovo, non sta tenendo il nostro ritmo. Penso che per poter lottare per un Campionato del Mondo, bisogna essere quasi con i piloti più veloci in ogni prova, per poter lavorare per la domenica".

Infine, sulle tante cadute che si sono viste oggi, ha concluso: "Credo che gli incidenti avvengano perché questa è una pista particolare. È strano, con molte frenate brusche e molto tempo senza girare a sinistra".