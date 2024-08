Morbidelli risponde ad Aleix: "Ha sbagliato timing per dire certe cose"

Saranno state le recenti critiche arrivate da Aleix Espargaro, sarà stata la firma con il team VR46 Ducati per la prossima stagione, o, semplicemente, più tempo per capire la moto. Ciò che è certo, è che Franco Morbidelli è stato tra i grandi protagonisti della prima giornata di pista al Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria 2024 di MotoGP.

Il pilota del team Pramac ha firmato il secondo tempo assoluto nelle prove di questo pomeriggio, quelle che hanno definito i 10 piloti che potranno effettuare direttamente la Q2 nelle Qualifiche di domani, staccato di 281 millesimi di secondo dal nuovo crono record della pista firmato dal connazionale Francesco Bagnaia.

"Ci sto prendendo la mano con la GP24", ha detto un sereno Morbidelli dopo le prove. "Oggi ho fatto un ottimo time attack sicuramente anche grazie al gancio di Martin, ma eravamo già veloci nel primo time attack e soprattutto nel passo, che è molto positivo e sono molto contento. Giornata positiva sotto tutti i punti di vista".

"Giocarmi qualcosa di importante? Vedremo domani, perché abbiamo ancora un altro turno in cui poter lavorare ancora con le gomme usate. Avremo un'idea migliore dei passi gara reali. Però sì, oggi sono andato forte sia con la media che con la media usata".

Questa mattina il team VR46 Ducati ha annunciato l'ingaggio di Franco Morbidelli per la prossima stagione, facendolo così diventare il nuovo compagno di squadra di Fabio Di Giannantonio. Questa notizia potrebbe aver dato a Franco una motivazione in più per dare il meglio, estrapolando una grande tempo sul giro secco e un passo che lo mette tra i migliori.

"Sicuramente le belle notizie ti danno allegria e quando sono contento vado bene...", ha proseguito l'italo-brasiliano di Pramac.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Alessio Salucci, Team Director VR46 Racing Team, Pablo Nieto, Team Manager VR46 Racing Team Foto di: Media VR46

Per il 2025, stando a quanto ha affermato Morbidelli, Ducati e il team VR46 non hanno ancora deciso chi avrà a disposizione la Desmosedici GP25. Qualora dovesse correre ancora con la 2024, Morbidelli non si è detto preoccupato: secondo lui sarà difficile che Ducati possa realizzare una moto molto differente nelle prestazioni da quella attuale.

"Ancora è tutto da definire per il prossimo anno su chi avrà la moto nuova e chi avrà la moto di quest'anno. Sicuramente sarà molto difficile... La vedo molto complicata fare un grande passo avanti da questa moto. Perché questa va già veramente molto bene. Vedremo quale moto guiderò e vedremo come andrò".

"Certo mi è già successo una volta di andare molto forte con un team che conoscevo e una moto che conoscevo bene (nel 2020, nrd). Vedremo cosa potremo fare. Adesso è meglio rimanere concentrati su quest'anno e il lavoro del 2024. Oggi siamo secondi e dobbiamo continuare a migliorare domani per essere primi. L'importante ora è concentrarsi sul presente, perché il futuro promette bene".

Per concludere, Morbidelli ha commentato in modo ironico la stoccata partita dal sempre tagliente Aleix Espargaro. Il pilota di Aprilia, poche ore fa, aveva affermato di non capire la presenza dell'italiano e di Jack Miller in MotoGP, considerando i recenti risultati ottenuti dai due.

"Bella battuta di Aleix. E' molto simpatico. Non so cosa dire guarda. Ha sbagliato timing per dire certe cose dai!".