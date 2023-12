MotoGP | Marquez: "Lasciare Honda è stata una decisione win-win"

Dopo il suo unico podio stagionale al Gran Premio del Giappone, la Honda ha annunciato di aver deciso di comune accordo di separarsi da Marc Marquez al termine della stagione 2023, nonostante il contratto di un anno ancora in essere.

L'anno prossimo correrà per il Gresini Racing su una Ducati "vecchia" di un anno, dopo aver debuttato con la moto nei test di Valencia del mese scorso, nei quali ha subito brillato con il quarto tempo. Dopo aver trascorso 11 anni con la Honda ed aver vinto sei titoli mondiali insieme, Marquez ha dichiarato che la sua decisione di lasciare il team è stata resa più facile perché è "una vittoria per entrambe le parti".

"Voglio dire, per me è facile da spiegare", ha esordito quando Motorsport.com gli ha chiesto se fosse sorpreso di come sia andata liscia la sua uscita dalla Honda. "Il nostro rapporto con Honda è sempre stato molto onesto, super pulito e molto buono. Abbiamo avuto 11 anni, a mio parere, di grande successo, con un rapporto vincente".

"E credo che anche questa decisione per il prossimo anno sia win-win. Perché? Perché passerò ad una moto che è in testa al campionato e cercherò di raggiungere il mio obiettivo, che è quello di sentirmi di nuovo competitivo".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

"Sentirsi competitivi non significa vincere, ma solo sentirsi competitivi, guidare in modo più confortevole e cercare di lottare per le prime posizioni in alcune gare. La realtà è che tutto il budget che Honda usava per pagarmi andrà alla moto. Anche questo è importante. La mia zona di comfort era qui, dove potevo rimanere, guidare la moto e prendere lo stipendio senza pressioni".

"Ma credo che ora la cosa migliore per il progetto sia che investano tutto sulla moto. Honda è Honda. Honda tornerà ai vertici con o senza di me. Quindi, credo che possano farcela".

Si pensa che l'uscita di scena di Marquez abbia portato alla Honda il vantaggio di avere 15 milioni di euro da spendere per lo sviluppo della moto. L'ultimo test del prototipo Honda 2024 a Valencia si è rivelato un successo, con Joan Mir che ha osservato che era la prima volta che HRC gli portava qualcosa che funzionava da quando è arrivato dalla Suzuki.

Un articolo del giornalista spagnolo Emilio Perez de Rozas per El Periodico della scorsa settimana ha rivelato che la Honda è riuscita a ridurre di otto chilogrammi il peso della sua RC213V, il che ha contribuito, tra gli altri aggiornamenti, a migliorare la maneggevolezza complessiva della moto.