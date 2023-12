MotoGP | Marquez al debutto: "Ducati molto meno fisica della Honda"

Martedì scorso si è finalmente svolta una delle giornate di test più attese degli ultimi mesi. Su una pista di Valencia completamente invasa dai media, Marc Marquez ha effettuato i primi giri ai comandi di quella che sarà, almeno per la prossima stagione, la moto del Gresini Racing con cui cercherà di ritrovare il divertimento delle corse.

Lo spagnolo ha impressionato tutti i presenti e coloro che hanno seguito il test attraverso le diverse opzioni disponibili. Ha completato un totale di 49 giri, con il best lap al 46° che lo ha collocato al quarto posto della classifica dei tempi, come secondo pilota Ducati - Marco Bezzecchi ha chiuso secondo - e a meno di due decimi dall'Aprilia di Maverick Vinales, il più veloce di tutti.

Dato che i suoi impegni contrattuali, sia con la Honda che con altri sponsor, gli hanno impedito di rilasciare dichiarazioni, l'unica testimonianza che si è potuta estrapolare dal primo contatto del #93 con la GP23 è stato il sorriso rivolto a Frankie Carchedi, il suo nuovo ingegnere di pista, e i commenti di Michele Masini, direttore sportivo di Gresini, che ha definito la giornata "incredibile".

Tuttavia, una telecamera indiscreta che non ha mancato di riprendere uno degli ingressi al box del pilota di Cervera, ha registrato una conversazione tra Marquez e Carchedi, nella quale gli ha espresso le sue sensazioni sul comportamento della moto italiana.

Naturalmente, il catalano prende come riferimento la moto con cui ha corso negli ultimi undici anni, tutta la sua vita in MotoGP. In termini generali, il pluricampione sottolinea il livello di trazione della Ducati, nonché la sua agilità nei cambi di direzione, circostanza che la rende molto meno impegnativa della Honda dal punto di vista fisico.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

"C'è molto grip al posteriore. Fisicamente, la Ducati è molto meno impegnativa della Honda. È molto facile cambiare direzione. L'ho notato molto tra le curve 9 e 10, e tra la 12 e la 13", ha spiegato Marquez, in questi poco più di due minuti di filmato, che probabilmente non dureranno a lungo perché sono soggetti alla liberatoria dei diritti. Nella sua presentazione, il pilota nato a Lleida ha anche chiarito che non ha ancora abbastanza fiducia per entrare nelle curve in totale sicurezza.

"Quando freno da dritto non posso frenare in modo aggressivo, perché se lo fai si solleva il posteriore e a quel punto la moto diventa instabile. Quando entro in curva mi dà più fiducia rispetto alla moto precedente. Non so quando perderò l'anteriore. Non ho ancora abbastanza fiducia per buttarmi all'interno", ha detto Marquez.

"Inoltre, non si può esagerare con questa moto. Se lo fai, l'anteriore si muove e vieni spinto fuori. Bisogna fermarla prima di entrare", ha aggiunto il pilota catalano, che dopo aver terminato la sessione di test è tornato a casa a Madrid, dove il giorno seguente (mercoledì) si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la sindrome compartimentale all'avambraccio destro che lo ha tormentato nella seconda metà della stagione.

Giovedì Marquez si è imbarcato su un aereo per Tokyo, dove prenderà parte al Thanks Day Honda di questo fine settimana, che probabilmente sarà il suo ultimo impegno per il marchio dell'ala dorata.