MotoGP | Perché i rivali devono preoccuparsi dopo il debutto di Marquez in Ducati

Prima di martedì scorso, qualcuno che conosce molto bene lo spagnolo e che può essere incluso in quella che viene definita la sua cerchia di fiducia, è stato molto chiaro nel rispondere alla domanda su come pensava che Marc Marquez avrebbe fatto il suo debutto ai comandi di una Desmosedici. "È molto semplice: basta vedere la sua espressione quando toglierà il casco, dopo il primo giro in pista".

Il sorriso semicontenuto sul volto del catalano mentre incontrava lo sguardo di Frankie Carchedi, il suo nuovo ingegnere di pista al Gresini Racing, è stata una delle immagini più popolari di una giornata che sembra destinata a segnare un prima ed un dopo nel Campionato del Mondo MotoGP.

Raramente un semplice gesto è stato così esemplificativo del peso che si è appena tolto dalle spalle di un pilota che ha deciso di lasciare la sua "comfort zone", come lui stesso ha definito la sua posizione alla Honda, per puntare tutto su un team satellite che può offrirgli solo una moto con una teorica inferiorità tecnica rispetto a quelle guidate da altri.

L'enorme clamore generato dal prologo dell'avventura di Marquez e della Ducati è stato pari all'attenzione mediatica che ha accompagnato l'intera saga che lo ha portato a lasciare la HRC. In molti momenti è sembrato che la corsa al titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin fosse in secondo piano, e che ciò che contava davvero fosse conoscere il futuro del #93. Gli elementi lasciati da questa prima presa di contatto a Valencia giustificano tutta l'agitazione precedente, che viene meno se si intuisce quello che potrebbe accadere.

Nelle condizioni di pista più complicate, con vento e temperature dell'asfalto inferiori ai 18 gradi, al pilota di Cervera sono bastati sette giri per piazzarsi terzo, a tre decimi dal fratello Alex Marquez, il più veloce in quel momento. Davide Tardozzi, team manager del team ufficiale Ducati, è stato molto chiaro quando gli è stata chiesta un'opinione su ciò a cui aveva appena assistito: "È stato impressionante. Marc è andato molto meglio di quanto potessimo immaginare. Alla fine della giornata, Marquez ha ottenuto il quarto tempo, il secondo più veloce dell'armata Ducati, dopo un totale di 49 giri. Il più veloce (il 46°) lo ha lasciato a meno di due decimi da Maverick Vinales, il punto di riferimento della giornata.

Al termine della sessione, la maggior parte delle domande ruotavano intorno al pluricampione. "Avevo scommesso che avrebbe finito primo", ha azzardato Bagnaia. "Naturalmente non sono sorpreso che sia andato così veloce. Ora ha la moto migliore e stiamo parlando di uno dei migliori piloti, se non il migliore in assoluto", ha detto Vinales.

Anche se i vincoli contrattuali che lo legano ancora all'azienda dell'ala dorata - sarà a Motegi questo fine settimana per l'Honda Thanks Day - gli hanno impedito di aprirsi a Valencia, Motorsport.com ha appreso che i due fattori della Desmosedici GP che hanno sorpreso di più Marquez sono stati la trazione e le "basse" richieste fisiche che essa comporta. Proprio due dei punti deboli della RC213V con cui ha faticato in questa stagione. "Tutto è più facile", ha detto il pilota nato a Lleida, che molto probabilmente si è tenuto un po' di margine in tasca se consideriamo che aveva solo una moto nel suo box e che, in caso di caduta, avrebbe complicato molto le cose.

A questo punto, c'è un periodo di oltre due mesi per pensare a quale impatto avrà il binomio Marquez-Ducati quando la pre-stagione prenderà il via a Sepang all'inizio di febbraio e, naturalmente, quando il campionato prenderà il via in Qatar a marzo. Se aggiungiamo un po' di contesto alla breve anteprima di martedì, possiamo capire che i rivali del nuovo acquisto di Gresini hanno motivo di essere preoccupati. Tanto per cominciare, sei degli otto piloti che guidano una Desmosedici sono riusciti a vincere delle gare e gli altri due (Alex Márquez e Luca Marini) hanno ottenuto diversi podi, comprese le vittorie nella Sprint del sabato, in sella alla Desmosedici.

Questo porta a concludere che se tutti coloro che guidano la Ducati si sono adattati bene alla sua maneggevolezza, qualcuno con i precedenti di Marquez non avrà problemi in questo senso. L'ultima riflessione di Enea Bastianini prima di andare in vacanza ruota attorno a questo argomento. "Ho controllato i dati di Marc prima di venire da voi (i giornalisti) e la verità è che è andato molto bene fin dal primo momento. Alla curva 8 è stato il più veloce di tutti noi piloti Ducati. La sua velocità in quel punto è impressionante", ha detto il pilota riminese.

Oltre a quanto sopra, il grande protagonista di questo pre-campionato sta abbandonando il prototipo più critico di tutti, con il quale ha registrato un record di 29 cadute in 17 eventi - ne ha saltati tre per infortunio e non ha corso nemmeno la domenica al Sachsenring e ad Assen - per salire sul più equilibrato di tutti. "Il problema sarebbe quello di fare il percorso inverso. Ma passare dalla Honda alla Ducati sarà un enorme sollievo per Marc", aggiunge questa voce autorevole dell'entourage del pilota.

Alberto Puig, team manager di Marquez alla Honda fino a domenica, non ha esitato quando gli è stato chiesto di guardare al medio termine. "Quando è sceso dalla moto era felice. Non bisogna essere molto intelligenti per sapere che sarebbe stato così", ha detto Puig, uno degli elementi del paddock che lo conosce meglio e che ha meno dubbi sulle fantastiche prospettive che lo attendono.