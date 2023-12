MotoGP | Pedrosa: "Il sorriso di Marquez non è una buona notizia per i rivali"

Il debutto di Marc Marquez con la Ducati ha attirato l'attenzione di tutti. Tifosi, giornalisti e membri del paddock, che fin dalle prime ore del mattino di martedì erano in attesa di molte cose, ma tutti volevano sapere cosa avrebbe fatto il #93 nel suo primo giorno in 11 anni con una moto diversa dalla Honda.

L'otto volte campione del mondo non ha deluso e ha concluso la giornata di test sul Circuito Ricardo Tormo con il quarto tempo, come se avesse molta esperienza sulla Desmosedici GP23 ereditata da Johann Zarco. Sebbene molti compagni di griglia abbiano concordato sul fatto che si aspettavano che il nativo di Cervera fosse veloce fin dall'inizio, hanno anche commentato che è stato un avvertimento per tutti.

È il caso di Dani Pedrosa. Il pilota di Castellar del Vallès non è salito in sella alla KTM nonostante sia un tester per la Casa di Mattighofen, lasciando la sua prossima uscita per i test di Sepang a febbraio, ma era a Cheste per vedere i progressi del suo ex compagno di box alla Repsol Honda.

"Come tutti, volevo vederlo in sella alla moto ed ero curioso di vedere le sue prestazioni", ha dichiarato il #26 al sito ufficiale della MotoGP dopo il test. Pedrosa ha sottolineato un'immagine di Marquez che è già diventata virale, quella del suo sorriso dopo essere sceso in pista per la prima volta. "Quello che ha attirato la mia attenzione è stato il sorriso che ha fatto dopo essere sceso dalla moto alla fine del primo run. Non credo che sia una buona notizia per gli avversari", ha avvertito.

Ma il livello di Marquez non è stata l'unica cosa di cui Dani ha parlato. Allo spagnolo è stato anche chiesto se tornerà a fare le wild card nel 2024, come ha fatto in questa stagione a Jerez e a Misano, con risultati folgoranti. Va ricordato che, con il nuovo sistema di concessioni già confermato per la prossima stagione, KTM è in fascia C, quindi può contare su un totale di sei inviti, come Aprilia, Honda e Yamaha (queste ultime due in fascia D), a fronte degli 0 che avrà Ducati in fascia A.

"Non abbiamo ancora pianificato nulla. Inoltre, anche Pol Espargaró è disponibile", ha risposto, ricordando "Polyccio", che lo affiancherà in quel ruolo dopo aver lasciato la GasGas Tech3. "Speriamo di poter condividere questo compito, perché è difficile da preparare, anche se negli ultimi mesi, quando ho corso, mi sono sentito bene e il pubblico ha apprezzato. Tuttavia, prima dovremo capire gli obiettivi. Correre solo per il gusto di correre non ha senso", ha detto senza mezzi termini.

Infine, Pedrosa ha commentato il debutto di Pedro Acosta nella classe regina. Il veterano non ha esitato a dargli qualche consiglio prima del test, nel quale si è sentito a suo agio e ha concluso al 18° posto: "La verità è che abbiamo scambiato solo qualche parola. Gli ho dato un paio di consigli sulle gomme, che sono la cosa più importante da curare all'inizio", ha aggiunto.