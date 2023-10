MotoGP | Marquez: "Ho scelto con la testa e il coraggio, non con il cuore"

Mercoledì 4 ottobre 2023, Marc Marquez ha messo fine alle sue undici stagioni con il team Honda nella classe regina del motociclismo. Undici anni nei quali lo spagnolo ha conquistato sei titoli mondiali, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Ovviamente, un tale addio non è stato facile per lo spagnolo di Cervera, che dopo un video emotivo per salutare quella che rimarrà la sua squadra fino alla fine di questa stagione, ha condiviso sui social network un bellissimo messaggio inviato ad uno dei membri del team giapponese che evidentemente ha fatto breccia nel cuore del catalano.

Con una foto con gli occhi rossi e le lacrime, Marc Marquez ha condiviso il seguente messaggio indirizzato a una delle sue persone chiave alla Honda:

"Non so da dove cominciare, non so se sto facendo bene o male, non so cosa succederà in futuro, non so se tutto questo andrà bene, ma quello che so è tutto quello che abbiamo raggiunto insieme".

"È stata la decisione più difficile della mia vita, guidata dalla testa e dal coraggio, NON dal cuore. La mia squadra del cuore sarete sempre voi, quelli che mi hanno sempre sostenuto e mi sosterranno sempre. Ma una cosa mi è chiara: voglio provare a tornare a essere il miglior pilota del mondo e per questo ho bisogno di divertirmi sulla moto".

"Ho usato la teoria dello scalatore nel libro che mi hai lasciato da leggere. Se posso scalare l'Everest in tre giorni, perché farlo in cinque? Logicamente è molto più rischioso scalarlo in tre giorni, ci si espone di più e si rischia di non farcela, ma se non ci provo non lo saprò mai".

"Mi avete sempre detto e io l'ho sempre applicato: segui il tuo istinto, nessuno può batterti per carattere e coraggio".

"Finalmente è arrivato il momento di parlare del mio cuore e, come sai, il nostro rapporto è molto speciale, quindi spero che le nostre strade si incrocino di nuovo. Godiamoci queste sei feste che ci restano quest'anno".

Per quanto riguarda il futuro, non è stato ancora rivelato cosa farà Marc Marquez nel 2024, ma tutto lascia pensare che il pilota di Cervera guiderà una Ducati del Gresini Racing, nel quale sarà in coppia con il fratello Alex, con l'obiettivo di tornare a lottare per le vittorie e per il titolo Mondiale.