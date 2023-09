MotoGP | Crutchlow: "Se Marc va in Ducati, gli altri possono stare a casa"

Il popolare pilota britannico, che svolge il ruolo di collaudatore per la Yamaha, tornerà in azione nei Gran Premi questo fine settimana in Giappone, su un circuito su cui ha svolto un test di recente, nel tentativo di accelerare lo sviluppo della M1.

Cal Crutchlow, che ha sempre parlato chiaro, ha ufficialmente appeso la tuta al chiodo alla fine del 2020, dopo dieci stagioni nella classe regine, sei delle quali trascorse con la tuta Honda al fianco di Marc Marquez, anche se vivevano in box diversi e i loro obiettivi non erano gli stessi.

Il fatto di condividere un marchio, tuttavia, ha permesso al pilota di Coventry di avere accesso alla telemetria dello spagnolo, che gli ha fatto capire come riusciva a fare le cose che faceva e che lui non era in grado di replicare.

A Motegi, in mezzo al trambusto per la decisione che Marquez deve prendere sul suo futuro, è stato chiesto a Crutchlow il suo parere e gli sono state presentate le due alternative che, a priori, il catalano ha sul tavolo: completare il restante anno di contratto con la Honda, oppure rompere con il marchio dell'ala dorata e salire sulla Ducati che il team Gresini gli sta presumibilmente riservando da mesi.

Per il #35, che nella maggior parte dei fine settimana adotta il ruolo di spettatore , la possibilità che Marquez abbia accesso alla moto che è di gran lunga migliore sulla griglia avrebbe un impatto decisivo sul campionato, anche se questo non vuol dire che sarebbe del tutto positivo.

"Ho sempre detto che se Marc salisse su una Ducati, gli altri potrebbero rimanere a casa. Per questo non lo voglio in Ducati e voglio che cerchi di ribaltare la situazione in cui si trova con la Honda", ha risposto il 37enne veterano britannico.

Un'affermazione che, una volta passata allo stesso Marquez, ha definito "sbagliata".

"Ma a dire il vero, quello che decide Marc non mi interessa molto; voglio solo vedere delle belle gare in televisione. Penso che Marc sia ancora il miglior pilota in griglia. Ho avuto il privilegio di correre con lui, alla Honda. L'ho studiato, ho capito cosa faceva, ma non sono riuscito a replicarlo", ha aggiunto Crutchlow, prima di aggiungere: "Non credo che abbia perso il suo talento, è solo che la moto su cui si trova non gli permette di mostrarlo".

Cal Crutchlow, Yamalube RS4GP Racing Team Photo by: Yamaha