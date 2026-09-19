MotoGP | Marc Marquez: "Aggressivo al via? Non volevo che Acosta si mettesse tra me e Martin"

La Ducati ha sempre dominato a Spielberg, mentre quest’anno le Desmosedici sembrano stranamente soffrire in Austria a causa di una carenza di grip in trazione e solo Marc Marquez riesce a stare al passo dei migliori. Lo spagnolo nella Sprint ha conquistato un prezioso secondo posto che lo tiene a soli tre punti da Jorge Martin, leader del mondiale piloti con 286 punti.

“Sì, sappiamo che siamo in un weekend speciale, perché la moto si comporta in modo diverso del solito, ma stiamo facendo il 100%, e oggi il mio obiettivo era chiaro: finire giusto dietro a Martín. Sapevo che Acosta e Martín sarebbero stati più veloci di me e non volevo che Pedro si potesse mettere in mezzo. E alla fine abbiamo concluso primo e secondo, mentre eravamo secondo e terzo dietro a Pedro che è scivolato. Ero contento della posizione finale”.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel vederti correre con un piglio molto aggressivo, non hai dato la sensazione di voler stare dietro a Jorge: hai costruito un sorpasso su Martin nell’insidiosa curva 2A, e poi hai portato l’attacco alla curva 3...

“Sì, alla fine devi partire deciso e convinto. Abbiamo tentato il sorpasso alla 2A, perché sapevamo che alla curva 1 Martin sarebbe arrivato fino al verde. Jorge ha usato quel pezzo di pista perché è permesso al primo giro. Ma è per questo che l'azione di attacco era stata pensato alla 2A anche per tenere dietro Pedro. Domani vedremo se sarà una scelta da ripetere o no”.

La Ducati in gara è parsa stabile, ma dove pensi di migliorarla per la gara lunga?

“Domani sarà una gara lunghissima. La gomma dietro cala, ed è lì dove cambia tanto il comportamento della moto. Sarà una gara tipo quella della Thailandia. Abbiamo lo stesso casing e io dovrò cercare di stare con Bezzecchi e Ogura. Sono forti e hanno il passo più simile al mio, mentre Pedro e Martin per il momento sono più competitivi di me”.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Possiamo dire che per la prima volta il territorio austriaco è stato stranamente... minato per la Ducati rispetto ad Aprilia e KTM, mentre negli altri anni si era sempre vista una supremazia netta di Borgo Panigale?

“Sì, dobbiamo capire: è così già dalla FP1 che tutte le Ducati hanno fatto un po’ di fatica, ma il team sta lavorando molto bene. Oggi, infatti, abbiamo fatto un passo avanti importante. È per questo che credo essere secondo in qualifica e poi secondo nella Sprint sia stato il massimo possibile”.

“E domani proveremo a fare un altro salto. Ogni gara propone una storia diversa. Qui, per esempio, abbiamo visto un Martin davvero esplosivo. A Misano quello esplosivo era stato Bezzecchi, ma la cosa importante è sempre essere lì: domani proveremo ad andare sul podio”.