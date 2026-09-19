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MotoGP | Bezzecchi: "Con una bottarella di culo e miglioramenti ho portato a casa più di quanto mi aspettassi"

Il pilota di Aprilia Racing ha firmato il terzo posto nella Sprint al Red Bull Ring, aiutato anche dalla caduta di Pedro Acosta a 3 giri dalla fine. Lui, però, è riuscito a migliorare in diversi punti rispetto a ieri ed è contento, ma ci sarà da lavorare su come affronta la variante.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un podio insperato. Marco Bezzecchi ha portato a casa un terzo posto nella Sprint del Gran Premio d'Austria che va oltre alle sue iniziali aspettative e al suo passo gara, almeno per quanto riguarda lo stint svolto oggi.

Il pilota dell'Aprilia ha potuto approfittare della caduta di Pedro Acosta, arrivata a 3 giri dalla fine quando lo squalo di Mazarron si trovava comodamente in testa, con più di 2 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Jorge Martin. A quel punto Bezzecchi ha guadagnato una posizione, chiudendo a podio e con la medaglia di bronzo al collo.

Sia chiaro: anche nella gara corta di oggi Marco ha perso qualche punto da Martin - tornato in testa in solitaria al Mondiale Piloti - da Marc Marquez, ma avere limitato i danni non può che soddisfarlo.

"Sono soddisfatto dai, perché un po' per una bottarellina di culo e un po' perché abbiamo fatto veramente il massimo, siamo riusciti a portare a casa un po' di più di quanto mi aspettassi, perché oggettivamente avevo un passo per cogliere il quarto posto", ha ammesso il romagnolo di Aprilia Racing al termine della Sprint al Red Bull Ring. 

"Però è stato bello, perché sì avevo meno passo dei primi tre, ma mi sono fatto trascinare da chi stava davanti, sono riuscito a migliorare in 2 o 3 punti della pista e sono rimasto abbastanza vicino a Marquez. In qualche punto, addirittura, riuscivo anche a tornargli sotto. E questo sicuramente è un aspetto positivo in vista della gara di domani. Alla fine con la caduta di Pedro sono stato 'sculato', ma una volta ogni tanto va anche bene...".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nell'analisi della sua gara, Bezzecchi ha spiegato dove fosse forte rispetto ai rivali e dove, invece, dovrà lavorare per cercare di limare centesimi e provare a inserirsi nella lotta per il podio domani pomeriggio.

"Io ero abbastanza forte in curva 1 e dalla 5 in poi ero abbastanza veloce. Ma alla variante, rispetto ai primi tre, perdevo tanto. Ho cercato di cambiare il modo di farla per tutta la Sprint, ma non sono ancora riuscito a trovare la linea giusta, la giusta interpretazione della curva anche con il freno sorpattutto nella prima parte dove devi passare sul cordolo. Lì sicuramente devo migliorare. Ma nel terzo e quarto settore ho fatto un bel passo avanti rispetto a ieri e stamattina. Quindi sono contento".

"Alla fine come faccio la variante è sempre una conseguenza di come si ferma la moto nella staccata precedente. Quella è una variante bastarda: è stretta ma devi entrare forte. Però non puoi andare troppo verso sinistra, altrimenti non esci più dalla curva. Per cui frenare meglio, entrare e fare un buon cambio di direzione è ciò che, se potessi schioccare le dita, cambierei subito. Ma ci lavoreremo".

Oggi la gomma scelta al posteriore è stata la Soft, ma il degrado è stato evidente. Domani la gara sarà molto più lunga ed è probabile che vedremo la media protagonista, almeno sull'Aprilia numero 72. La cosa importante sarà cercare di preservarle, guidare in modo dolce per evitare di bruciarle nella prima metà di gara e arrivare con prestazione da estrarre quando più conterà, ovvero nei giri conclusivi.

"Spero che con la media le cose domani possano andare meglio. Ora andremo nel box, guarderemo i dati per capire quali dettagli si possano ancora limare in vista della gara. E poi sì, il consumo della gomma posteriore sarà cruciale, dovremo capire bene come gestire la situazione, quale gomma selezionare e anche dal punto di vista della guida per poter arrivare nell'ultima parte della gara molto competitivi. Vediamo di fare il massimo".

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