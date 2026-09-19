MotoGP | Acosta butta via la Sprint al Red Bull Ring, ne approfitta Martin con una super rimonta

Marc Marquez lo ha raggiunto a Misano, ma Jorge Martin non ne vuole sapere di arrendersi e lo ha messo in chiaro oggi al Red Bull Ring, imponendosi di forza nella Sprint del Gran Premio d'Austria di MotoGP. Un successo, che ad onor del vero, gli è stato servito su un piatto d'argento da Pedro Acosta, che a tre giri dal termine si è steso quando era in fuga solitaria e sembrava inattaccabile.

Un errore pesante quello del pilota di Murcia, che avrebbe potuto regalare alla KTM il successo sulla pista di casa, ma che non deve togliere meriti alla grande prova di un "Martinator" capace di rimontare dal settimo posto dopo una partenza piuttosto movimentata.

Il madrileno è scattato bene dalla pole, ma è andato largo alla prima staccata ed è rientrato in pista in maniera aggressiva, appena davanti a Marquez. A questo punto il ducatista ha provato ad infilarsi all'interno della chicane 2A-2B, con una staccata molto profonda che ha finito per mandare lungo il rivale dell'Aprilia, che quindi ha perso parecchie posizioni.

Come detto, Martin si è ritrovato settimo, mentre la leadership di Marquez è durata appena una curva, perché poi alla curva 3 è andato lungo e Acosta ne ha approfittato per scalzarlo, mentre l'Aprilia di Marco Bezzecchi si è incollata al codone della sua Ducati.

Nonostante le posizioni perse, Martin però non si è disunito e nello spazio di pochissimi giri ha dato vita ad una rimonta entusiasmante, mostrandosi davvero a posto, soprattutto in staccata. Basta pensare che al settimo giro si è già reinfilato in zona podio, con un sorpasso deciso, ma pulito, ai danni di Bezzecchi. Appena una tornata più tardi poi è stata la volta di Marquez, che ha attaccato con una grande staccata alla curva 1, mandandolo anche leggermente largo.

A questo punto le posizioni sembravano congelate, con Acosta in fuga solitaria e Martin dietro di lui a controllare i suoi rivali nella corsa al titolo. Al 12° dei 14 giri in programma però è arrivato il colpo di scena, quando Acosta è arrivato lunghissimo alla chicane 2A-2B, spalancando le porte del quarto successo Sprint stagionale a Martin, 20° in carriera, che ora quindi comanda di nuovo la classifica con 3 lunghezze di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi, che almeno ritrova il podio dopo il ritiro di Misano.

Tra le altre cose, per la Casa di Noale si tratta del primo successo in terra austriaca, che mette fine all'imbattibilità che aveva avuto la Ducati fino ad oggi nelle Sprint. In casa Aprilia poi possono sorridere anche per l'ottimo ritorno di Ai Ogura, che è riuscito a piazzare la RS-GP del Trackhouse Racing ai piedi del podio a solo una ventina di giorni dall'operazione al pollice sinistro, regolando la Ducati Gresini di Alex Marquez con un bel sorpasso alla chicane 2A-2B nel finale.

Dopo la miglior qualifica disputata dopo la pausa estiva, Pecco Bagnaia ha confermato i primi segnali di ripresa anche nella Sprint, con un buon sesto posto, a soli 4" dalla GP26 gemella di Marc Marquez, ma appena alle spalle anche di quella di Alex. Un passo nella direzione giusta propiziato forse anche dalla scelta della gomma media al posteriore, a differenza della maggior parte degli altri che avevano la soft.

Molto buona anche la gara di Johann Zarco, che è riuscito a piazzare a punti la Honda con un buon settimo posto, davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer ed alla KTM di Brad Binder, che alla fine è stato il migliore tra i piloti della Casa austriaca, in una giornata nella quale sicuramente gli uomini di Mattighofen masticheranno amaro per il successo sfumato sul più bello.

Appena fuori dai punti troviamo poi un Fabio Di Giannantonio che anche questo fine settimana non sembra riuscire a ritrovare quella velocità che aveva avuto sulla sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 nella prima parte di stagione. Subito dietro di lui ci sono Enea Bastianini e Luca Marini, che hanno chiuso rispettivamente 11° e 13°.

Tra di loro poi si è infilata la Yamaha di Fabio Quartararo, che in gruppo ha avuto più problema a confermare quella nona piazza che aveva colto in qualifica nonostante la carenza di motore della M1. Da segnalare, infine, il ritiro di Franco Morbidelli, per una scivolata avvenuta ad un paio di giri dal termine nello stesso punto di Acosta, ma anche la doppia long lap penalty che hanno dovuto scontare sia Raul Fernandez che Diogo Moreira, entrambi colpevoli di aver anticipato la partenza.