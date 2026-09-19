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MotoGP | Acosta butta via la Sprint al Red Bull Ring, ne approfitta Martin con una super rimonta

Il pilota della KTM scivola a tre giri dal termine quando era in fuga solitaria e "Martinator" va così a prendersi la vittoria dopo essere risalito dalla settima posizione. Il pilota dell'Aprilia riprende Marquez, che lo aveva mandato lungo alla chicane al primo giro, e lo risopravanza di 3 lunghezze. Bezzecchi completa il podio e Bagnaia è 7°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez lo ha raggiunto a Misano, ma Jorge Martin non ne vuole sapere di arrendersi e lo ha messo in chiaro oggi al Red Bull Ring, imponendosi di forza nella Sprint del Gran Premio d'Austria di MotoGP. Un successo, che ad onor del vero, gli è stato servito su un piatto d'argento da Pedro Acosta, che a tre giri dal termine si è steso quando era in fuga solitaria e sembrava inattaccabile.

Un errore pesante quello del pilota di Murcia, che avrebbe potuto regalare alla KTM il successo sulla pista di casa, ma che non deve togliere meriti alla grande prova di un "Martinator" capace di rimontare dal settimo posto dopo una partenza piuttosto movimentata.

Il madrileno è scattato bene dalla pole, ma è andato largo alla prima staccata ed è rientrato in pista in maniera aggressiva, appena davanti a Marquez. A questo punto il ducatista ha provato ad infilarsi all'interno della chicane 2A-2B, con una staccata molto profonda che ha finito per mandare lungo il rivale dell'Aprilia, che quindi ha perso parecchie posizioni.

Come detto, Martin si è ritrovato settimo, mentre la leadership di Marquez è durata appena una curva, perché poi alla curva 3 è andato lungo e Acosta ne ha approfittato per scalzarlo, mentre l'Aprilia di Marco Bezzecchi si è incollata al codone della sua Ducati.

Nonostante le posizioni perse, Martin però non si è disunito e nello spazio di pochissimi giri ha dato vita ad una rimonta entusiasmante, mostrandosi davvero a posto, soprattutto in staccata. Basta pensare che al settimo giro si è già reinfilato in zona podio, con un sorpasso deciso, ma pulito, ai danni di Bezzecchi. Appena una tornata più tardi poi è stata la volta di Marquez, che ha attaccato con una grande staccata alla curva 1, mandandolo anche leggermente largo.

A questo punto le posizioni sembravano congelate, con Acosta in fuga solitaria e Martin dietro di lui a controllare i suoi rivali nella corsa al titolo. Al 12° dei 14 giri in programma però è arrivato il colpo di scena, quando Acosta è arrivato lunghissimo alla chicane 2A-2B, spalancando le porte del quarto successo Sprint stagionale a Martin, 20° in carriera, che ora quindi comanda di nuovo la classifica con 3 lunghezze di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi, che almeno ritrova il podio dopo il ritiro di Misano.

Tra le altre cose, per la Casa di Noale si tratta del primo successo in terra austriaca, che mette fine all'imbattibilità che aveva avuto la Ducati fino ad oggi nelle Sprint. In casa Aprilia poi possono sorridere anche per l'ottimo ritorno di Ai Ogura, che è riuscito a piazzare la RS-GP del Trackhouse Racing ai piedi del podio a solo una ventina di giorni dall'operazione al pollice sinistro, regolando la Ducati Gresini di Alex Marquez con un bel sorpasso alla chicane 2A-2B nel finale.

Dopo la miglior qualifica disputata dopo la pausa estiva, Pecco Bagnaia ha confermato i primi segnali di ripresa anche nella Sprint, con un buon sesto posto, a soli 4" dalla GP26 gemella di Marc Marquez, ma appena alle spalle anche di quella di Alex. Un passo nella direzione giusta propiziato forse anche dalla scelta della gomma media al posteriore, a differenza della maggior parte degli altri che avevano la soft.

Molto buona anche la gara di Johann Zarco, che è riuscito a piazzare a punti la Honda con un buon settimo posto, davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer ed alla KTM di Brad Binder, che alla fine è stato il migliore tra i piloti della Casa austriaca, in una giornata nella quale sicuramente gli uomini di Mattighofen masticheranno amaro per il successo sfumato sul più bello.

Appena fuori dai punti troviamo poi un Fabio Di Giannantonio che anche questo fine settimana non sembra riuscire a ritrovare quella velocità che aveva avuto sulla sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 nella prima parte di stagione. Subito dietro di lui ci sono Enea Bastianini e Luca Marini, che hanno chiuso rispettivamente 11° e 13°.

Tra di loro poi si è infilata la Yamaha di Fabio Quartararo, che in gruppo ha avuto più problema a confermare quella nona piazza che aveva colto in qualifica nonostante la carenza di motore della M1. Da segnalare, infine, il ritiro di Franco Morbidelli, per una scivolata avvenuta ad un paio di giri dal termine nello stesso punto di Acosta, ma anche la doppia long lap penalty che hanno dovuto scontare sia Raul Fernandez che Diogo Moreira, entrambi colpevoli di aver anticipato la partenza.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

20'57.387

       12
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820     6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952     5
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695     4
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915     2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423     1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995      
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352      
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470      
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026      
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297      
15 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828      
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461      
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090      
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592      
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1 Giro

19'51.518

 1 Giro   Ritirato  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+4 Giri

15'24.941

 3 Giri   Incidente  
Guarda i risultati completi

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